Declarația de la Kiev: „Pacea în Europa nu este posibilă fără o Ucraină suverană și independentă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 19:16

Statele participante la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est au transmis, prin Declarația de la Kiev, un mesaj ferm de sprijin pentru Ucraina, cerând Rusiei să oprească imediat războiul și subliniind că securitatea Europei depinde de suveranitatea și integritatea teritorială a statului ucrainean.

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