Este vorba despre patru luni de nepăsare, cu toate că 40.000 de localnici trăiesc într-o zonă devastată, cu case și culturi distruse, potrivit Realitatea Plus.

Cu toate că autorități au ajuns în zona dezastrului și au făcut tot felul de promisiuni, nici până în prezent nu au fost onorate; zero măsuri au fost adoptate de către executivul condus de Ilie Bolojan, cu toate că este vorba despre pierderi de 200 de milioane de lei, potrivit estimărilor făcute de specialiști, iar salina Praid rămâne în continuare închisă pe termen nedeterminat.

Și din partea președintelui Nicușor Dan s-a promis o anchetă pentru a se stabili cine se face vinovat de dezastrul economic și ecologic din zona Praid, însă nici până în prezent nu s-a pus în mișcare acest demers. Astfel, vedem o procedură extrem de importantă blocată de către autoritățile statului.