Pașaportul românesc atinge o performanță istorică. Românii pot călători fără viză în 178 de destinații

România a înregistrat cea mai bună clasare din istoria sa în Henley Passport Index, unul dintre cele mai cunoscute clasamente internaționale care evaluează puterea pașapoartelor în funcție de numărul destinațiilor în care titularii pot călători fără viză.
Anunțul a fost făcut joi de ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, care a precizat că pașaportul românesc ocupă în prezent locul 11 la nivel mondial.
Românii au acces fără viză în 178 de destinații
Potrivit ministrului de Interne, cetățenii români pot călători în prezent în 178 de destinații fără a obține în prealabil o viză, conform datelor publicate de Henley Passport Index.
Cătălin Predoiu explică de unde vine această evoluție
Ministrul interimar afirmă că rezultatul este consecința unui efort susținut la nivel național, dar și a integrării europene și a cooperării cu partenerii internaționali.
„Această evoluţie este rezultatul unui efort naţional, susţinut de integrarea europeană, dezvoltarea parteneriatelor internaţionale şi consolidarea instituţiilor statului. Ministerul Afacerilor Interne contribuie direct prin securitatea documentelor de călătorie, gestionarea frontierelor la standarde Schengen, combaterea migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere, precum şi prin cooperarea poliţienească permanentă cu partenerii europeni şi internaţionali”, a scris Cătălin Predoiu pe pagina sa de Facebook.
Ce spune ministrul despre pașaportul românesc
În mesajul său, Cătălin Predoiu susține că nivelul de securitate al documentelor de călătorie și colaborarea cu partenerii externi contribuie la consolidarea încrederii în România și la libertatea de circulație a cetățenilor români.
„Fiecare document de călătorie sigur, fiecare frontieră mai bine protejată şi fiecare operaţiune internaţională încheiată cu succes consolidează încrederea în România şi libertatea de mişcare a cetăţenilor români.”