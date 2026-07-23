Omul care a prevăzut criza din 2008 avertizează asupra unui posibil colaps financiar cauzat de AI

Jurnalistul britanic Robert Peston avertizează că un colaps major al piețelor financiare s-ar putea produce în următorii ani, iar de această dată consideră că principala cauză va fi entuziasmul excesiv legat de inteligența artificială. Peston este cunoscut pentru faptul că a anticipat criza financiară globală din 2008 și pandemia de COVID-19, ambele momente în care avertismentele sale au fost inițial ignorate sau contestate.
Cine este Robert Peston
Născut la Londra, Peston este în prezent editor politic al ITV News, după ce a lucrat mulți ani la BBC. El susține că, deși predicțiile sale s-au dovedit exacte de-a lungul timpului, nu înțelege de ce „oamenii nu îl ascultă” atunci când avertizează că lucrurile sunt pe cale să meargă îngrozitor de prost.
Cum a anticipat criza din 2008 și pandemia
Peston explică faptul că, din a doua jumătate a anului 2007, a publicat o serie de informații și exclusivități care influențau direct viața oamenilor, la un moment în care mulți politicieni și oameni din City i-au scris BBC-ului acuzându-l că răspândește panică și că ar trebui redus la tăcere. Câțiva ani mai târziu, datorită documentarelor realizate despre China și vizitelor sale la Wuhan, a fost printre primii care au avertizat guvernul britanic, la finalul anului 2019, că noul virus misterios „pare grav”.
Noua sa avertizare legată de AI
Peston se declară acum „genuinely anxious” (autentic îngrijorat) că lumea s-ar putea confrunta cu un șoc financiar major la nivel global în următorii unul sau doi ani, din cauza sumelor enorme investite în construirea centrelor de date și a centralelor electrice necesare dezvoltării inteligenței artificiale. El compară entuziasmul actual al piețelor cu cel de la finalul anilor 1920, dat fiind gradul „amețitor” de exuberanță, exemplificat și de listarea SpaceX la bursă.
„Mă tem că profiturile nu vor fi suficient de mari pentru a justifica toate aceste investiții, astfel încât multe companii vor da faliment, investitorii se vor speria și vom avea un șoc major pe piețele financiare”, a declarat Peston într-un interviu pentru Radio Times, în care își promova și noul roman thriller, The Kill Switch.
Riscul pentru locurile de muncă și serviciile publice
Jurnalistul consideră că revoluția AI va avea un impact comparabil cu Revoluția Industrială, însă avertizează că automatizarea și roboții ar putea elimina un număr foarte mare de locuri de muncă, fără să existe neapărat joburi productive convenționale care să le înlocuiască pe cele pierdute. Potrivit lui, dacă foarte mulți oameni își pierd locurile de muncă, nimeni nu mai plătește impozit pe venit, guvernele nu mai pot finanța serviciile publice, iar societatea riscă să se prăbușească.
Nu este singurul analist care trage un semnal de alarmă în acest sens: și investitorul Michael Burry, cunoscut pentru că a anticipat criza din 2008, avertizează recent asupra riscului formării unei bule financiare legate de investițiile masive în AI.
În ciuda tonului sumbru al previziunilor sale, Peston afirmă că este, de fapt, „un mare optimist” și consideră esențial ca aceste posibile scenarii distopice să fie analizate din timp, tocmai pentru a putea fi prevenite.