Omul care a prevăzut criza din 2008 avertizează asupra unui posibil colaps financiar cauzat de AI

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 17:58

Jurnalistul britanic Robert Peston avertizează că un colaps major al piețelor financiare s-ar putea produce în următorii ani, iar de această dată consideră că principala cauză va fi entuziasmul excesiv legat de inteligența artificială. Peston este cunoscut pentru faptul că a anticipat criza financiară globală din 2008 și pandemia de COVID-19, ambele momente în care avertismentele sale au fost inițial ignorate sau contestate.

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