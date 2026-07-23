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Social· 1 min citire
Fiica întinde mâna la cerșit, mama o păzește din BMW X5, în București
Femeie la cerșit
Publicat23 iul. 2026, 18:07
SursăRealitatea PLUS
Cerșetoria îți umple buzunarele. Dovadă stau imaginile incredibile care vin din sectorul 6 al Capitalei.
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