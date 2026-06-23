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Extern· 1 min citire
Imagini virale din China: un robot umanoid, surprins la cerșit pe stradă VIDEO
Robotul care cerșește/ Captură video
Publicat23 iun. 2026, 07:51
SursăRealitatea PLUS
Imagini inedite au făcut înconjurul internetului. Un robot umanoid a fost surprins în timp ce cerșea pe o stradă din China. Echipat cu o farfurie pentru monede și un cod QR pentru plăți digitale, „cerșetorul viitorului” cerea ajutorul trecătorilor pentru a se putea reîncărca. Scenele au devenit imediat virale.
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