Planta care calma durerile înainte să existe pastilele. Era numită „opiul săracului”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 23:33

Cu mult înainte ca medicamentele moderne să fie la îndemâna oricui, oamenii se bazau pe plante medicinale pentru a calma durerile și pentru a trata numeroase afecțiuni. Printre cele mai cunoscute se număra lăptuca sălbatică, o plantă care și-a câștigat renumele datorită proprietăților sale calmante și care a fost supranumită, de-a lungul timpului, „opiul săracului”.

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