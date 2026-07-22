Rezultatele repartizării la liceu 2026: peste 33.600 de locuri au rămas libere după prima etapă

Rezultatele repartizării computerizate în învățământul liceal pentru absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională 2026 au fost publicate miercuri de Ministerul Educației și Cercetării. În urma primei etape de admitere, peste 33.600 de locuri au rămas neocupate la nivel național.
Potrivit datelor oficiale, opt absolvenți de gimnaziu au fost repartizați cu media maximă la șase colegii naționale din țară. La fel ca în ultimii doi ani, cei mai mulți candidați cu media 10 au fost admiși la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, unul dintre cele mai căutate licee din România.
Ministerul Educației și Cercetării a publicat și lista liceelor în care au fost repartizați elevii care au obținut media 10 la admiterea în învățământul liceal.
Peste 33.600 de locuri disponibile după prima etapă
Datele oficiale arată că, după prima etapă a repartizării computerizate, au rămas neocupate 33.668 de locuri din totalul celor 153.152 de locuri disponibile pentru admiterea în clasa a IX-a. Astfel, aproape 22% din locurile scoase la concurs (21,98%) vor putea fi ocupate în etapa a doua a admiterii.
A doua etapă de admitere la liceu este programată în perioada 31 iulie – 18 august 2026, când elevii care nu au fost repartizați sau care nu și-au ocupat locul în prima etapă vor avea o nouă șansă de înscriere.
Bucureștiul conduce clasamentul județelor cu cele mai multe locuri libere
Capitala înregistrează cel mai mare număr de locuri rămase disponibile după prima repartizare. În București au rămas 3.131 de locuri libere, reprezentând 17,54% din totalul locurilor existente în liceele din municipiu.
Topul județelor cu cele mai multe locuri disponibile este completat de:
Iași – 1.370 de locuri;
Prahova – 1.367;
Cluj – 1.272;
Suceava – 1.228;
Mureș – 1.118;
Bihor – 1.127;
Bacău – 1.115;
Arad – 977;
Dâmbovița – 977;
Constanța – 942.
Înscrierea la liceu începe pe 23 iulie
Elevii care au fost repartizați în prima etapă trebuie să își depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși în perioada 23–28 iulie 2026. Neprezentarea în acest interval poate duce la pierderea locului obținut prin repartizarea computerizată.
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După încheierea acestei etape, locurile rămase vacante vor fi redistribuite în cadrul celei de-a doua etape de admitere, organizată între 31 iulie și 18 august, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării.