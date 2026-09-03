Atac cu dispozitive incendiare la Munchen, lângă companii din industria de apărare. Doi bulgari au fost arestați

Mai multe dispozitive incendiare au fost aruncate asupra unor clădiri din Munchen, într-o zonă unde au sedii companii din industria de apărare. Poliția a reținut doi cetățeni bulgari și spune că anchetează cazul pornind de la ipoteza unei motivații politice.
Dispozitive incendiare au fost lansate în noaptea de miercuri spre joi asupra unor clădiri de pe Muhldorfstrasse, în estul orașului Munchen, zonă în care își desfășoară activitatea mai multe companii din industria de apărare. Poliția germană a reținut doi suspecți, o femeie de 28 de ani și un bărbat de 38 de ani, ambii cetățeni bulgari.
Plan de atac dejucat lângă România. Doi presupuși agenți ruși ar fi vrut să arunce în aer fabrici de armament din Germania
Anchetatorii spun că lucrează, în acest moment, cu ipoteza unei motivații politice. Poliția penală și Parchetul din Munchen au preluat investigația.
Cum s-a produs atacul din Munchen?
Alarma a fost dată în jurul miezului nopții, după ce un martor a anunțat poliția că mai multe dispozitive incendiare au fost aruncate dintr-o mașină pe Muhldorfstrasse.
„În jurul miezului nopţii, poliţia a fost informată de un martor că dispozitive incendiare au fost aruncate dintr-o maşină pe Muhldorfstrasse”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției regionale.
Unul dintre dispozitive a fost stins imediat de polițiști, iar un altul a trebuit dezamorsat.
„Un dispozitiv incendiar a fost stins imediat de poliţie”, iar „altul a trebuit să fie dezamorsat”, a precizat aceeași sursă.
Cine sunt cei doi suspecți arestați?
Poliția a reținut doi suspecți la o benzinărie, la scurt timp după incident. Este vorba despre o femeie de 28 de ani și un bărbat de 38 de ani, ambii de naționalitate bulgară.
Autoritățile germane nu au oferit, deocamdată, alte detalii despre identitatea acestora sau despre rolul concret pe care l-ar fi avut în atac.
Ancheta continuă pentru a stabili dacă au existat și alte persoane implicate și care a fost ținta exactă a dispozitivelor incendiare.
De ce suspectează poliția o motivație politică?
Reprezentanții poliției au anunțat că investigația pornește de la ipoteza unei motivații politice.
„Operăm pe baza presupunerii că există o motivaţie politică”, a declarat purtătorul de cuvânt.
Incendiu la o companie de apărare din Estonia. Autoritățile suspectează un posibil sabotaj cu implicarea Rusiei
Din acest motiv, cazul a fost preluat de poliția penală și de Parchetul din Munchen. Deocamdată, autoritățile nu au precizat ce elemente concrete au dus la această ipoteză și nici dacă vreo companie din domeniul apărării a fost vizată în mod direct.
Ce companii din industria de apărare se află pe strada atacată?
Pe Muhldorfstrasse se află mai multe companii care activează în domeniul apărării și al tehnologiilor de securitate.
Printre acestea se numără Rohde & Schwarz, grup specializat în tehnologii de securitate pentru guvern și armată. Un purtător de cuvânt al companiei a confirmat că au fost găsite „dispozitive incendiare” în apropierea sediului, dar a precizat că imobilul „nu a fost afectat”.
Tot pe această stradă are birouri și Helsing, companie cu sediul la Munchen care dezvoltă software de inteligență artificială și sisteme autonome pentru apărare.