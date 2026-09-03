Atac cu dispozitive incendiare la Munchen, lângă companii din industria de apărare. Doi bulgari au fost arestați

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 3 sept. 2026, 13:40

Mai multe dispozitive incendiare au fost aruncate asupra unor clădiri din Munchen, într-o zonă unde au sedii companii din industria de apărare. Poliția a reținut doi cetățeni bulgari și spune că anchetează cazul pornind de la ipoteza unei motivații politice.

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