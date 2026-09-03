Nicolas Maduro cere anularea dosarului din SUA: „Sunt un președinte răpit”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 13:55

Nicolas Maduro contestă în instanță rechizitoriul american în dosarul în care este acuzat de narcoterorism și trafic de droguri. Prin avocații săi, fostul lider de la Caracas susține că autoritățile americane nu îl pot urmări penal pentru fapte presupus comise în exercitarea funcției.

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