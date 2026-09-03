Nicolas Maduro cere anularea dosarului din SUA: „Sunt un președinte răpit”

Nicolas Maduro contestă în instanță rechizitoriul american în dosarul în care este acuzat de narcoterorism și trafic de droguri. Prin avocații săi, fostul lider de la Caracas susține că autoritățile americane nu îl pot urmări penal pentru fapte presupus comise în exercitarea funcției.
Cererea a fost depusă miercuri la tribunalul federal din New York, printr-un memoriu de 60 de pagini semnat de avocații Barry Pollack și Anna Estevao, potrivit Politico.
„Această urmărire penală fără precedent încalcă imunitatea absolută față de jurisdicția penală de care beneficiază, de sute de ani, șefii de stat și oficialii străini care acționează în capacitate oficială”, au transmis apărătorii lui Maduro.
Maduro: „Sunt un președinte răpit”
Demersul vine după ce, la începutul lunii ianuarie, forțele americane l-ar fi capturat pe Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, și i-ar fi transferat în afara Venezuelei. Cei doi au pledat nevinovat în dosarul de trafic de droguri, iar procesul este programat pentru vara anului viitor.
La prima apariție în fața instanței, Maduro s-a descris drept „un președinte răpit” și „prizonier de război”. El susține că administrația Trump nu are competența de a declanșa un proces penal împotriva sa.
Apărarea invocă statutul de lider de facto
Avocații fostului lider venezuelean afirmă că imunitatea șefilor de stat reprezintă un principiu consolidat al dreptului internațional cutumiar. În opinia lor, poziția administrației americane, care îl prezintă pe Maduro drept un conducător nelegitim, are o motivație politică și nu ar trebui să influențeze analiza juridică.
Ei susțin că Maduro nu trebuie să fie recunoscut oficial de Washington pentru a primi protecția juridică invocată. Potrivit memoriului, ar fi suficient ca acesta să fi exercitat, în fapt, atribuțiile președinției venezuelene.
Apărarea mai argumentează că acuzațiile descriu presupuse fapte realizate prin folosirea instituțiilor și a resurselor statului venezuelean. Prin urmare, acestea ar trebui analizate drept acte atribuite unui stat suveran, nu ca acțiuni personale pentru care Maduro să poată fi judecat într-o instanță americană.
Precedentul privind imunitatea prezidențială
În susținerea cererii, avocații au invocat și o decizie a Curții Supreme a SUA privind imunitatea prezidențială. Aceștia susțin că instanța trebuie să stabilească mai întâi dacă acțiunile contestate au avut caracter oficial, fără să analizeze motivele sau presupusa lor ilegalitate.
Procurorii americani și administrația Trump au încercat, în schimb, să argumenteze că Maduro nu poate fi tratat ca un lider legitim al Venezuelei. Instanța federală urmează să decidă dacă argumentul imunității poate bloca desfășurarea procesului.