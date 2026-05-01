800 de angajați ai platformei Azomureș primesc notificările de concediere de 1 Mai

Chiar de Ziua Internațională a Muncii, zi dedicată salariaților din întreaga lume, sute de angajați Azomureș primesc ultimul document înainte de concedierea definitivă. Aproximativ 800 de oameni au fost convocați de Departamentul de Resurse Umane pentru ridicarea notificărilor de preaviz, după ce în ultima lună s-au aflat în șomaj tehnic.

Situația creează îngrijorare majoră în Târgu Mureș și în județ, unde combinatul este unul dintre cei mai importanți angajatori industriali. În paralel, continuă negocierile privind preluarea companiei de către Romgaz, însă până acum nu a fost semnat un acord final.

Sindicatele speră ca în perioada de preaviz să fie găsită o soluție care să permită reluarea activității și salvarea locurilor de muncă. Azomureș este cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România, iar o eventuală oprire definitivă ar avea efecte serioase asupra economiei locale, agriculturii și miilor de familii care depind direct sau indirect de funcționarea acestei platforme industriale.