Câți bani are, în medie, un român în conturi. Suma este de opt ori mai mică decât în Germania

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 17:40

România continuă să fie mult în urma marilor economii europene atunci când vine vorba despre economiile populației. Cele mai recente date Eurostat arată că, raportat la numărul de locuitori, unui român îi revin în medie puțin peste 5.000 de euro din numerarul și depozitele bancare deținute de gospodării.

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