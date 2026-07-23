BCE menține dobânzile nemodificate, dar monitorizează atent conflictul din Orientul Mijlociu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 16:48

BCE menține dobânzile de referință nemodificate, invocând monitorizarea atentă a conflictului din Orientul Mijlociu și a impactului acestuia asupra prețurilor la energie.

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