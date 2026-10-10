Donald Trump cere înlocuirea lui Volodimir Zelenski: „E timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 oct. 2026, 20:52

Președintele american Donald Trump a lansat un nou atac la adresa lui Volodimir Zelenski, susținând că Ucraina ar trebui să aibă un alt lider, capabil să negocieze un acord pentru încheierea războiului cu Rusia. Declarațiile au fost făcute după ce jurnaliștii l-au întrebat despre atacurile rusești asupra Ucrainei și despre înțelegerea încheiată de Washington cu Moscova privind furnizarea de motorină.

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