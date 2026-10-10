Donald Trump cere înlocuirea lui Volodimir Zelenski: „E timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”

Președintele american Donald Trump a lansat un nou atac la adresa lui Volodimir Zelenski, susținând că Ucraina ar trebui să aibă un alt lider, capabil să negocieze un acord pentru încheierea războiului cu Rusia. Declarațiile au fost făcute după ce jurnaliștii l-au întrebat despre atacurile rusești asupra Ucrainei și despre înțelegerea încheiată de Washington cu Moscova privind furnizarea de motorină.
Donald Trump cere un nou președinte în Ucraina: „E timpul”
Donald Trump consideră că Ucraina are nevoie de o schimbare la conducerea țării, astfel încât să poată fi încheiat un acord cu Rusia. Liderul de la Casa Albă și-a exprimat din nou nemulțumirea față de Volodimir Zelenski, pe care îl critică pentru modul în care gestionează conflictul și pentru faptul că războiul continuă.
„Sugerez să numească un nou lider care poate face o înțelegere”, a declarat Donald Trump, întrebat de jurnaliști despre situația din Ucraina.
„Cred că e timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”, a continuat liderul american.
Declarațiile vin pe fondul tensiunilor dintre Washington și Kiev, accentuate de acordul privind motorina rusească. Trump a criticat în repetate rânduri atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor din Rusia, susținând că acestea afectează aprovizionarea cu motorină și provoacă probleme economice la nivel mondial.
Trump îl acuză pe Zelenski că provoacă probleme pe piața mondială a motorinei
Președintele american a explicat că i-a cerut liderului ucrainean să nu mai atace rafinăriile rusești, deoarece aceste lovituri afectează producția de combustibil. Trump susține că Ucraina poate continua să lovească alte obiective din Rusia, însă consideră că infrastructura de rafinare ar trebui evitată din cauza efectelor asupra aprovizionării mondiale.
„Am spus: «Puteți face ce vreți cu Rusia, nu atacați rafinăriile, pentru că aceasta este o problemă mondială care a fost cauzată de aceasta»”, a declarat Donald Trump.
Liderul american a mers mai departe cu acuzațiile, susținând că atacurile asupra rafinăriilor rusești îi afectează inclusiv pe fermierii și crescătorii de animale care depind de motorină pentru activitățile lor. În opinia sa, continuarea acestor lovituri agravează problemele de aprovizionare cu combustibil.
„Și [Volodimir Zelenski] vrea să creeze probleme lumii.”
„Vrea să le creeze probleme fermierilor și crescătorilor de vite cu motorină, deoarece Rusia furnizează o mare parte din motorina din întreaga lume.”
Avertismentul lui Trump pentru Ucraina: „Mai bine s-ar opri”
Donald Trump a insistat că i-a transmis Ucrainei să evite loviturile asupra infrastructurii petroliere rusești, invocând deficitul de motorină de pe piața internațională. Președintele american consideră că asemenea atacuri nu afectează doar Rusia, ci au consecințe și asupra altor țări care depind de aprovizionarea cu combustibil.
„Și le-am spus: «Faceți ce vreți, dar nu vă apucați de motorină, pentru că aceasta este o problemă mare, o lipsă mare».”
Liderul de la Casa Albă și-a încheiat criticile cu un nou avertisment la adresa lui Volodimir Zelenski, căruia i-a cerut să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești.
„Mai bine s-ar opri”, a declarat Donald Trump.