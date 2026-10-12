Lavrov: Zelenski „nu merită” un armistițiu pentru alegeri. Kremlinul cere o „pace durabilă”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „nu merită” un armistițiu pentru organizarea alegerilor prezidențiale. În paralel, Kremlinul a evitat să confirme dacă este în vigoare un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, după anunțul făcut de președintele american Donald Trump.
„Nu cred că el merită acest răgaz. Nu cred că ne vom lăsa, încă o dată, cumpărați cu asigurări și promisiuni”, a afirmat Serghei Lavrov într-o conferință de presă.
Declarația ministrului rus vine în contextul apelului Kievului pentru un armistițiu de 60 de zile, care să permită organizarea unor alegeri.
Kremlinul respinge un armistițiu pentru organizarea alegerilor în Ucraina
Întrebat despre propunerea Kievului, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că Moscova urmărește încheierea unei păci durabile, nu o încetare temporară a focului.
„Nu vrem un armistițiu, vrem o pace durabilă”, a declarat Peskov.
În Ucraina, alegerile nu pot fi organizate pe durata legii marțiale, aflată în vigoare de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022.
Moscova nu confirmă „armistițiul energetic” anunțat de Donald Trump
Separat, președinția rusă a refuzat luni să precizeze dacă există un armistițiu cu Ucraina privind atacurile asupra infrastructurii energetice.
Donald Trump anunțase duminică un „armistițiu energetic” între cele două țări, însă declarația sa a provocat confuzie, fără o confirmare din partea Moscovei.
Dmitri Peskov a precizat că discuțiile pe această temă continuă, dar nu a oferit detalii despre existența sau condițiile unui asemenea acord.
„Contactele continuă. Imediat ce vom avea ceva de spus în acest subiect, vă vom informa cu siguranță”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.
Trump cere un nou președinte în Ucraina
În weekend, Donald Trump a făcut o serie de declarații ostile la adresa lui Volodimir Zelenski. Președintele american a reluat o cerere a Moscovei, afirmând că „a venit timpul ca ucrainenii să aibă un nou președinte”, pentru a „ajunge la un acord” privind încheierea războiului.
Solicitarea organizării unor alegeri intervine însă în condițiile în care legea marțială împiedică desfășurarea scrutinului în Ucraina.