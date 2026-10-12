Lavrov: Zelenski „nu merită” un armistițiu pentru alegeri. Kremlinul cere o „pace durabilă”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 12 oct. 2026, 16:38

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „nu merită” un armistițiu pentru organizarea alegerilor prezidențiale. În paralel, Kremlinul a evitat să confirme dacă este în vigoare un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, după anunțul făcut de președintele american Donald Trump.

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