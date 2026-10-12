Destinația preferată de români în vacanța de vară introduce restricții pe social media pentru copii de la 1 ianuarie
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Grecia pregătește o măsură care ar putea schimba modul în care copiii folosesc internetul: accesul la rețelele sociale ar urma să fie interzis pentru cei sub 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2027.
Calendarul pentru introducerea restricției a fost prezentat luni, 12 octombrie, la Atena, de ministrul de stat Akis Skertsos, în cadrul unei conferințe de presă la care au participat și alți reprezentanți ai Executivului elen.
Planul fusese anunțat anterior de premierul Kyriakos Mitsotakis. În aprilie, acesta a transmis, printr-un mesaj publicat pe TikTok, că Guvernul intenționează să limiteze accesul copiilor la platformele de socializare.
Autoritățile susțin că măsura urmărește să reducă riscul dependenței digitale și să protejeze sănătatea și dezvoltarea minorilor. Oficialii greci consideră că utilizarea intensă a rețelelor sociale a devenit o problemă care necesită intervenție publică.
„Este timpul să tratăm chestiunea unei potenţiale adicţii digitale”, a declarat Akis Skertsos.
Studiu în rândul elevilor: unul din patru folosește excesiv rețelele sociale
Argumentele Guvernului sunt susținute și de datele unui sondaj prezentat de ministrul grec al Sănătății, Adonis Georgiadis. Cercetarea, realizată pe un eșantion de 2.500 de elevi, arată că un sfert dintre participanți folosesc rețelele sociale în mod excesiv.
Studiul evidențiază și efectele pe care lipsa accesului la telefonul mobil le poate avea asupra unor copii. Aproximativ 20% dintre elevii chestionați au declarat că se simt nesiguri sau agitați atunci când nu își pot utiliza dispozitivul.
De asemenea, respondenții au semnalat dificultăți de concentrare în perioadele în care nu au acces la telefon. Aceste rezultate sunt invocate de autorități în sprijinul unor măsuri menite să limiteze utilizarea problematică a mediului digital.
Amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală pentru platformele care încalcă regulile
Aplicarea restricțiilor ar putea implica și companiile care administrează rețelele sociale. Ministrul grec al Digitalizării, Dimitris Papastergiou, a precizat că eventualele încălcări vor fi tratate prin mecanismele europene de supraveghere a serviciilor digitale.
Unul dintre instrumentele relevante este Regulamentul privind serviciile digitale al Uniunii Europene, cunoscut drept Digital Services Act (DSA). În cazul anumitor încălcări, acest regulament permite aplicarea unor amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală mondială a companiei vizate.
Nivelul sancțiunii depinde de natura încălcării și de condițiile prevăzute de legislația europeană. Prin urmare, plafonul maxim nu reprezintă o amendă automată pentru orice nerespectare a restricțiilor.
Ce reguli propune Uniunea Europeană pentru accesul copiilor la social media
Inițiativele naționale sunt însoțite de discuții la nivel european privind protecția minorilor pe internet. În septembrie, Comisia Europeană a prezentat inițiativa denumită „EU Kids Act”, care urmărește dezvoltarea unui cadru de protecție adaptat vârstei utilizatorilor.
Potrivit propunerii descrise, copiii sub 13 ani nu ar trebui să poată utiliza rețelele sociale. Pentru categoria de vârstă 13–15 ani sunt avute în vedere conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate. În cazul adolescenților între 15 și 18 ani, accentul ar urma să fie pus pe măsuri suplimentare de siguranță în proiectarea platformelor.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut un model în care accesul la serviciile digitale este diferențiat în funcție de vârstă, iar timpul petrecut online de copii este limitat.
„Nicio reţea socială până la vârsta de 13 ani. Niciun cont personal până la vârsta de 15 ani”, a afirmat Ursula von der Leyen, prezentând direcția propusă pentru protejarea minorilor.
Propunerile europene trebuie diferențiate de regulile adoptate la nivel național: aplicarea lor depinde de forma juridică finală și de calendarul stabilit de instituțiile europene.
Bruxelles-ul vrea să oblige companiile să demonstreze că protejează minorii
Comisia Europeană analizează și modalități prin care responsabilitatea respectării regulilor privind siguranța copiilor să revină mai clar companiilor care administrează platformele online.
În paralel, instituția lucrează la Digital Fairness Act, un proiect legislativ destinat consolidării protecției consumatorilor în mediul digital. Printre problemele vizate se numără mecanismele de design care pot încuraja utilizarea îndelungată sau repetată a serviciilor online.
Obiectivul acestor inițiative este reducerea riscurilor asociate funcțiilor digitale concepute pentru a menține utilizatorii conectați cât mai mult timp.
Grecia se alătură eforturilor europene de limitare a accesului minorilor la rețelele sociale
Planul anunțat de autoritățile elene face parte dintr-o tendință mai amplă de reglementare a accesului copiilor la platformele digitale. Mai multe state europene analizează sau introduc măsuri menite să reducă expunerea minorilor la riscurile mediului online.
Potrivit calendarului prezentat de Guvernul grec, restricția pentru copiii sub 15 ani ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Măsura ar putea schimba modul în care minorii accesează rețelele sociale și ar pune presiune suplimentară asupra platformelor pentru verificarea vârstei și respectarea obligațiilor legale.
Pentru părinți, școli și companiile din domeniul tehnologiei, următoarea etapă va fi clarificarea modului concret în care va funcționa interdicția și a mecanismelor prin care va fi aplicată.
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