Destinația preferată de români în vacanța de vară introduce restricții pe social media pentru copii de la 1 ianuarie

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 oct. 2026, 21:24

Grecia pregătește o măsură care ar putea schimba modul în care copiii folosesc internetul: accesul la rețelele sociale ar urma să fie interzis pentru cei sub 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2027.

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