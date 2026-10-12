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SUA pregătește o achiziție de 7 miliarde de dolari. Ana Maria Păcuraru, despre planul Amazon de a cumpăra o companie israeliană de AI

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 oct. 2026, 16:30
Actualizat12 oct. 2026, 16:31
SursăRealitatea PLUS

Gigantul american Amazon pregătește o tranzacție de amploare pe piața inteligenței artificiale, vizând achiziția companiei israeliene Descartes, într-o afacere estimată la aproximativ 7 miliarde de dolari. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, dacă negocierile vor decurge favorabil, acordul ar putea fi finalizat în perioada următoare. Subiectul a fost analizat de Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”, în contextul competiției tot mai intense dintre marile companii tehnologice pentru dezvoltarea și consolidarea capacităților de inteligență artificială.

Ana Maria Păcuraru: Israelul rămâne una dintre marile puteri ale inteligenței artificiale.

Un startup israelian de doar trei ani de zile ar putea valora 7 miliarde de dolari. Potrivit Wall Street Journal, Amazon negociază preluarea companiei Descartes, specializată în inteligență artificială.

”Descartes a fost fondată în 2023 de doi tineri israelieni, unul dintre ei de doar 27 de ani, care s-au cunoscut în armata israeliană, în unitatea 8200, celebra unitate de informații cibernetice din care au ieșit unii dintre cei mai importanți antreprenori tech ai lumii.

Compania, cu sediul la San Francisco, dezvoltă tehnologie care face ca modelele de inteligență artificială să fie antrenate și rulate mai eficient și mai ieftin, exact problema cu care costă astăzi giganții tech de zeci de miliarde.

Iar Amazon nu este singurul interesat, anterior s-a scris că Anthropic, compania care dezvoltă asistentul Claude, lua în calcul o ofertă de până la 6 miliarde de dolari.

Deocamdată nicio tranzacție nu a fost semnată, dar mesajul este clar: Israelul rămâne una dintre marile puteri ale inteligenței artificiale”, a declarat Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii ”Miza Zilei”.

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