SUA pregătește o achiziție de 7 miliarde de dolari. Ana Maria Păcuraru, despre planul Amazon de a cumpăra o companie israeliană de AI

Publicat 12 oct. 2026, 16:30 Actualizat 12 oct. 2026, 16:31 Sursă Realitatea PLUS

Gigantul american Amazon pregătește o tranzacție de amploare pe piața inteligenței artificiale, vizând achiziția companiei israeliene Descartes, într-o afacere estimată la aproximativ 7 miliarde de dolari. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, dacă negocierile vor decurge favorabil, acordul ar putea fi finalizat în perioada următoare. Subiectul a fost analizat de Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”, în contextul competiției tot mai intense dintre marile companii tehnologice pentru dezvoltarea și consolidarea capacităților de inteligență artificială.

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