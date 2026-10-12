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Extern· 1 min citire
SUA pregătește o achiziție de 7 miliarde de dolari. Ana Maria Păcuraru, despre planul Amazon de a cumpăra o companie israeliană de AI
Publicat12 oct. 2026, 16:30
Actualizat12 oct. 2026, 16:31
SursăRealitatea PLUS
Gigantul american Amazon pregătește o tranzacție de amploare pe piața inteligenței artificiale, vizând achiziția companiei israeliene Descartes, într-o afacere estimată la aproximativ 7 miliarde de dolari. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, dacă negocierile vor decurge favorabil, acordul ar putea fi finalizat în perioada următoare. Subiectul a fost analizat de Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”, în contextul competiției tot mai intense dintre marile companii tehnologice pentru dezvoltarea și consolidarea capacităților de inteligență artificială.
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