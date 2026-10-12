Reacția Kremlinului după anunțul lui Donald Trump privind armistițiul energetic cu Ucraina

Kremlinul a refuzat luni să confirme dacă armistițiul privind atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina este în vigoare, precizând că menține ”contacte” în legătură cu încetarea focului anunțată unilateral de președintele american Donald Trump, relatează AFP și Reuters.
Dmitri Peskov: ”Nu vrem un armistițiu, vrem o pace durabilă”
”Contactele continuă. De îndată ce vom avea ceva de spus pe această temă, vă vom informa”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unei conferințe de presă.
Peskov a evitat să precizeze dacă încetarea focului s-ar aplica exclusiv rafinăriilor de petrol, adăugând că detaliile vor fi făcute publice la momentul oportun.
Întrebat despre solicitarea Kievului privind un armistițiu total de 60 de zile, care să permită organizarea alegerilor, oficialul rus a răspuns: ”Nu vrem un armistițiu, vrem o pace durabilă”.
Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina va răspunde în cazul în care Rusia nu respectă armistițiul energetic în această iarnă.
Declarația sa a venit după anunțul neașteptat al președintelui american Donald Trump privind încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina și Rusia, în cadrul unui armistițiu între cele două țări.