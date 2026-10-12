Reacția Kremlinului după anunțul lui Donald Trump privind armistițiul energetic cu Ucraina

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 12 oct. 2026, 15:09

Kremlinul a refuzat luni să confirme dacă armistițiul privind atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina este în vigoare, precizând că menține ”contacte” în legătură cu încetarea focului anunțată unilateral de președintele american Donald Trump, relatează AFP și Reuters.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre kremlinarmistitiu energeticRusia