Ucraina va răspunde dacă Rusia nu respectă armistițiul energetic. Avertismentul lui Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski a declarat luni, după anunțul neașteptat al președintelui SUA, Donald Trump, privind o încetare a focului asupra infrastructurii energetice dintre Kiev și Moscova, că Ucraina va răspunde dacă Rusia nu respectă armistițiul energetic în această iarnă, relatează AFP.
Zelenski amenință cu represalii dacă Rusia nu respectă armistițiul energetic
”În această iarnă, dacă Rusia nu acceptă un armistițiu energetic, vom răspunde.(...)Dacă Rusia vrea să ne oprim atacurile de la distanță împotriva rafinăriilor sale de petrol și a exporturilor de petrol, atunci Rusia trebuie să oprească atacurile împotriva sistemului nostru energetic și a infrastructurii critice. Și să înceteze să ne ucidă poporul”, a spus Volodimir Zelenski într-un discurs prin videoconferință adresat unui forum de securitate de la Varșovia.
Liderul ucrainean a subliniat că, în noaptea de duminică spre luni, forțele ucrainene nu au atacat nicio instalație energetică de pe teritoriul Rusiei. În schimb, potrivit acestuia, Moscova a vizat o centrală de gaze și ”o benzinărie obișnuită”.
Totodată, Zelenski a acuzat Rusia că a încălcat armistițiul energetic anunțat de președintele american Donald Trump. El a precizat că, luni dimineață, ”drone rusești” încă ”zburau deasupra Kievului și a altor orașe ucrainene”.
Zelenski cere Statelor Unite să mențină presiunea asupra Moscovei
Mai mult, președintele ucrainean a cerut Washingtonului să continue să exercite presiuni asupra Rusiei și să evite concesiile, inclusiv ridicarea sancțiunilor impuse Moscovei.
”Avem nevoie de presiune americană asupra Rusiei, nu de ridicarea sancțiunilor, nu de concesii, ci de o presiune reală, astfel încât să putem obține cel puțin ceea ce a menționat președintele american în mesajul său de ieri”, a insistat el, referindu-se la ”armistițiul energetic” anunțat de Donald Trump.
Vineri, liderul de la Casa Albă a anunțat că a negociat livrarea unor cantități masive de motorină rusească pe piețele americană și globală, prin ridicarea sancțiunilor împotriva Moscovei în acest scop.
Acordul este văzut ca o posibilă modalitate de a reduce parțial presiunea asupra consumatorilor americani, în contextul creșterii prețurilor la combustibili după ce Donald Trump și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului în februarie. Măsura intervine înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, considerate cruciale pentru președintele american.
Duminică, Donald Trump a anunțat, spre surprinderea tuturor, că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui ”armistițiu energetic”.
”Un armistițiu energetic și alte măsuri pentru a reduce escaladarea și a asigura securitatea sunt cu adevărat necesare aici, în realitate, nu doar pe Truth Social”, rețeaua lui Donald Trump, a declarat luni Volodimir Zelenski.
Atac asupra unei centrale electrice din Harkov, denunțat de Kiev
De asemenea, Zelenski a susținut că atacurile rusești continuă în pofida armistițiului energetic anunțat de președintele american. El a afirmat că Vladimir Putin nu pare să țină cont de mesajele publicate de Donald Trump pe rețelele de socializare.
”Rusia a lansat un atac țintit asupra unei centrale electrice la Harkov. A provocat noi pagube sistemului nostru energetic. Este clar că Putin nu citește rețelele de socializare”, a spus Zelenski în discursul adresat forumului de securitate de la Varșovia, potrivit agenției EFE.