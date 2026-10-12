Ucraina va răspunde dacă Rusia nu respectă armistițiul energetic. Avertismentul lui Volodimir Zelenski

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 12 oct. 2026, 13:55

Volodimir Zelenski a declarat luni, după anunțul neașteptat al președintelui SUA, Donald Trump, privind o încetare a focului asupra infrastructurii energetice dintre Kiev și Moscova, că Ucraina va răspunde dacă Rusia nu respectă armistițiul energetic în această iarnă, relatează AFP.

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