Panică la bordul unui avion! O baterie externă a luat foc în timpul zborului. Pasagerii au sărit să stingă flăcările - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 oct. 2026, 14:15

Momente de panică la bordul unui avion din India, după ce bateria externă a unui pasager a luat foc în timpul zborului. Flăcările au izbucnit într-un compartiment pentru bagaje aflat deasupra scaunelor, iar mai mulți călători au sărit să îi ajute pe însoțitorii de zbor să stingă incendiul. Alți pasageri au început să țipe, speriați de ceea ce se întâmpla. Piloții au decis să schimbe traseul și au cerut permisiunea pentru o aterizare de urgență.

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