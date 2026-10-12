Panică la bordul unui avion! O baterie externă a luat foc în timpul zborului. Pasagerii au sărit să stingă flăcările - VIDEO

Momente de panică la bordul unui avion din India, după ce bateria externă a unui pasager a luat foc în timpul zborului. Flăcările au izbucnit într-un compartiment pentru bagaje aflat deasupra scaunelor, iar mai mulți călători au sărit să îi ajute pe însoțitorii de zbor să stingă incendiul. Alți pasageri au început să țipe, speriați de ceea ce se întâmpla. Piloții au decis să schimbe traseul și au cerut permisiunea pentru o aterizare de urgență.
Baterie externă cuprinsă de flăcări în timpul zborului. Pasagerii au sărit să ajute echipajul
Incidentul a avut loc duminică, 11 octombrie, la bordul unui avion al companiei IndiGo, care efectua cursa 6E 6115, de la Delhi la Chennai. În timpul zborului, o baterie externă aflată în compartimentul de bagaje de deasupra scaunelor a luat foc. În scurt timp, fumul și flăcările au provocat panică în cabină, iar însoțitorii de zbor au intervenit pentru a împiedica extinderea incendiului.
Imaginile surprinse de pasageri arată cum membrii echipajului încearcă să stingă focul cu echipamentele aflate la bord. Mai mulți călători au încercat să ajute, folosind inclusiv obiectele pe care le aveau la îndemână. În același timp, alți oameni au început să strige, speriați că incendiul s-ar putea extinde în interiorul aeronavei.
Echipajul a reușit să aducă incendiul sub control, însă piloții au decis că zborul nu mai poate continua în condiții normale. Avionul Airbus A321 a fost redirecționat către Hyderabad, unde au fost activate procedurile pentru o aterizare de urgență.
Avionul a aterizat de urgență. Toți pasagerii au scăpat nevătămați
După ce au anunțat problema apărută la bord, piloții au primit permisiunea să aterizeze pe Aeroportul Internațional Rajiv Gandhi din Hyderabad. Aeronava a ajuns la sol în siguranță, iar autoritățile indiene au confirmat că niciun pasager și niciun membru al echipajului nu a fost rănit. Incidentul readuce în atenție riscurile bateriilor externe transportate la bordul avioanelor, după ce un dispozitiv aflat printre bagajele de mână a provocat un incendiu în plin zbor. Intervenția rapidă a echipajului a făcut posibilă stingerea flăcărilor înainte ca avionul să ajungă la aeroport.
După aterizare, pasagerii au fost transferați într-o altă aeronavă pusă la dispoziție de compania IndiGo. Aceștia și-au continuat călătoria către Chennai, destinația inițială a zborului.