Români acuzați că ar controla o rețea de ricșe turistice în centrul Londrei. Turiștii ar plăti sute de lire pentru curse scurte

Publicat 12 oct. 2026, 16:19 Actualizat 12 oct. 2026, 16:20

O grupare formată din cetățeni români ar controla o parte din activitatea ricșelor turistice din zona Westminster Bridge, în Londra, și ar practica tarife exorbitante pentru curse pe distanțe scurte, potrivit unei investigații publicate de Daily Express. Jurnaliștii britanici susțin că au identificat indicii ale unei posibile operațiuni coordonate în apropierea Parlamentului britanic și a sediului New Scotland Yard.

Distribuie articolul