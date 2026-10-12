Români acuzați că ar controla o rețea de ricșe turistice în centrul Londrei. Turiștii ar plăti sute de lire pentru curse scurte
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O grupare formată din cetățeni români ar controla o parte din activitatea ricșelor turistice din zona Westminster Bridge, în Londra, și ar practica tarife exorbitante pentru curse pe distanțe scurte, potrivit unei investigații publicate de Daily Express. Jurnaliștii britanici susțin că au identificat indicii ale unei posibile operațiuni coordonate în apropierea Parlamentului britanic și a sediului New Scotland Yard.
Turiștii, taxați cu sute de lire pentru curse cu ricșa în Londra
Investigația Daily Express a vizat comercianții și operatorii neautorizați care își desfășoară activitatea în unele dintre cele mai aglomerate zone turistice din centrul Londrei.
Unul dintre principalele puncte de interes a fost reprezentat de ricșele turistice, cunoscute în Marea Britanie și sub denumirea de „pedicabs”. Operatorii acestora au fost acuzați în repetate rânduri că solicită sume de ordinul sutelor de lire sterline pentru deplasări pe distanțe scurte, transformând o experiență turistică obișnuită într-o cheltuială considerabilă pentru vizitatori.
Potrivit publicației britanice, practicile semnalate ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt stabilite tarifele și la controlul exercitat asupra activităților comerciale din zonele intens frecventate de turiști.
Jurnaliștii susțin că au descoperit indicii ale unei operațiuni coordonate
Zak Garner-Purkis, editor de investigații al Daily Express, afirmă că a discutat cu operatori de ricșe care lucrează legal și care i-ar fi povestit că sunt intimidați de membrii unui grup.
Jurnalistul susține că, ulterior, a observat mai mulți operatori sosind în grupuri și folosind pancarte laminate identice, pe care erau afișate tarife foarte ridicate pentru cursele turistice.
Conform relatării sale, gruparea suspectată ar fi formată din cetățeni români. Aceste informații fac parte din investigația publicației britanice și nu reprezintă, în sine, o confirmare oficială a existenței unei rețele infracționale.
Cum ar reacționa operatorii de ricșe la apariția Poliției
Investigația descrie și comportamentul operatorilor atunci când poliția patrulează în zona Westminster Bridge.
Potrivit jurnalistului britanic, unii dintre aceștia s-ar împrăștia atunci când vehicule ale Poliției ajung pe pod, revenind ulterior în apropiere pentru a-și relua activitatea.
În anumite situații, operatorii și-ar parca ricșele pe pistele destinate bicicletelor, ceea ce ar putea îngreuna circulația și ar ridica probleme suplimentare privind respectarea regulilor de utilizare a spațiului public.
Zona Westminster Bridge este una dintre cele mai circulate destinații turistice din capitala britanică, datorită apropierii de Parlament, Big Ben și alte obiective emblematice ale Londrei.
Probleme și în zona London Eye: comercianți suspectați că funcționează fără autorizație
Investigația Daily Express nu s-a limitat la activitatea ricșelor turistice. Jurnaliștii au semnalat probleme și în apropierea London Eye, unde ar funcționa camionete care comercializează înghețată fără autorizațiile necesare.
Un comerciant autorizat, citat de publicația britanică, susține că unii operatori ar considera amenzile aplicate de autoritățile locale drept simple costuri ale activității comerciale.
Dacă aceste practici se confirmă, ele ar putea evidenția dificultățile întâmpinate de autoritățile londoneze în combaterea activităților comerciale neautorizate din zonele turistice centrale.
Londra introduce reguli mai stricte pentru ricșele turistice în 2026
Activitatea ricșelor turistice a generat controverse în Londra, în special din cauza tarifelor considerate excesive și a dificultăților întâmpinate de turiști în evaluarea costurilor înainte de începerea unei curse.
Potrivit Daily Express, noi reguli pentru acest sector urmează să intre în vigoare la 30 octombrie 2026. Printre măsurile menționate în articol se numără limitarea tarifelor, verificarea antecedentelor operatorilor și introducerea unor cerințe privind cunoașterea limbii engleze.
Noile prevederi ar urma să stabilească un cadru mai strict pentru activitatea ricșelor și să ofere autorităților instrumente suplimentare pentru controlul operatorilor.
Cu toate acestea, jurnaliștii britanici susțin că mulți dintre cei care lucrează în prezent în zona Westminster nu par să se pregătească pentru intrarea în vigoare a noului regim.
Practicile comerciale din centrul Londrei, în atenția autorităților
Investigația readuce în prim-plan problema tarifelor excesive și a activităților comerciale neautorizate în unele dintre cele mai vizitate zone ale Londrei.
Relatările privind presupusa implicare a unor cetățeni români, intimidarea operatorilor autorizați și practicarea unor tarife foarte ridicate pentru cursele cu ricșa ridică întrebări despre eficiența controalelor și aplicarea regulilor în spațiile turistice aglomerate.
Până la confirmarea independentă a acuzațiilor, informațiile privind presupusa grupare trebuie tratate cu prudență. Investigația Daily Express prezintă observațiile jurnalistului și relatările unor comercianți, fără ca acestea să echivaleze automat cu stabilirea unei vinovății.
Subiectul rămâne relevant atât pentru turiștii care vizitează capitala britanică, cât și pentru operatorii care își desfășoară activitatea legal și care solicită măsuri mai eficiente împotriva practicilor comerciale abuzive.
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