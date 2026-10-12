Alertă alimentară în Marea Britanie! Ouă din Ucraina, retrase de urgență după descoperirea unei bacterii periculoase

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 oct. 2026, 13:05

Autoritățile din Marea Britanie au anunțat retragerea de urgență a unor ouă importate din Ucraina, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella Enteritidis. Produsele au ajuns în restaurante, cafenele și magazine mici, iar oamenii sunt avertizați să nu le consume. Alerta vine în contextul unei epidemii de Salmonella care a provocat sute de îmbolnăviri și două decese în Anglia. Testele arată însă că bacteria găsită în ouăle retrase este diferită genetic de cele asociate epidemiei principale.

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