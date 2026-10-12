Alertă alimentară în Marea Britanie! Ouă din Ucraina, retrase de urgență după descoperirea unei bacterii periculoase

Autoritățile din Marea Britanie au anunțat retragerea de urgență a unor ouă importate din Ucraina, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella Enteritidis. Produsele au ajuns în restaurante, cafenele și magazine mici, iar oamenii sunt avertizați să nu le consume. Alerta vine în contextul unei epidemii de Salmonella care a provocat sute de îmbolnăviri și două decese în Anglia. Testele arată însă că bacteria găsită în ouăle retrase este diferită genetic de cele asociate epidemiei principale.
Avertizarea emisă de Agenția britanică pentru Standarde Alimentare (FSA) vizează toate ouăle produse de compania ucraineană Yasensvit Ltd, care au imprimat pe coajă codul 3UA1012066. Retragerea se aplică indiferent de dimensiunea ouălor sau de data expirării. Autoritățile le cer comercianților să oprească imediat vânzarea și utilizarea produselor, iar persoanelor care le-au cumpărat să nu le consume și să le arunce.
Cele mai multe dintre aceste ouă au fost distribuite către restaurante, cafenele și alte unități de alimentație publică. O parte ar fi putut ajunge și în magazine mici, însă autoritățile precizează că produsele nu au fost vândute în marile lanțuri de supermarketuri. Există și posibilitatea ca unele loturi să fi fost reambalate, motiv pentru care oamenii sunt sfătuiți să verifice marcajul imprimat direct pe coajă, nu doar informațiile de pe ambalaj.
Reprezentanții FSA au explicat că măsura a fost luată după ce specialiștii au identificat bacteria în ouăle importate. Autoritățile au cerut retragerea acestora pentru a împiedica apariția altor îmbolnăviri. Nu este pentru prima dată când sunt descoperite ouă contaminate cu Salmonella, iar controalele urmăresc tocmai eliminarea produselor care ar putea pune sănătatea oamenilor în pericol.
„Am descoperit bacteria Salmonella Enteritidis în ouă importate de la un producător din Ucraina și am luat măsuri urgente pentru protejarea sănătății publice”, a declarat Jacquelyn McCormick, responsabilă pentru gestionarea incidentelor în cadrul FSA.
Oficialul a precizat că ouăle produse în Marea Britanie nu sunt afectate de această alertă.
Peste 650 de îmbolnăviri și două decese în epidemia de Salmonella
Retragerea ouălor are loc în timp ce autoritățile sanitare britanice investighează o epidemie de Salmonella. Potrivit datelor publicate pe 8 octombrie de Agenția britanică pentru Securitate Sanitară (UKHSA), în Anglia au fost confirmate 666 de cazuri de infectare, asociate cu trei tulpini ale bacteriei. Două persoane au murit, iar cel puțin 106 pacienți au avut nevoie de spitalizare, potrivit informațiilor medicale disponibile.
Specialiștii au descoperit însă că tulpina identificată în ouăle importate din Ucraina este diferită genetic de cele trei tulpini urmărite în cadrul epidemiei principale. Cu toate acestea, bacteria găsită în produsele retrase este asociată cu 36 de cazuri de infectare raportate în Anglia în 2026. Acest lucru ar putea indica o sursă separată de infectare, în timp ce autoritățile continuă să caute originea epidemiei care a afectat sute de persoane.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească de unde provin toate îmbolnăvirile și cum au ajuns produsele contaminate la consumatori. În același timp, comercianții care dețin ouăle vizate de avertizare trebuie să le retragă, pentru a preveni apariția unor noi cazuri.
Ce simptome provoacă Salmonella și cine este mai expus riscului
Infecția cu Salmonella poate provoca diaree, dureri și crampe abdominale, vărsături și febră. În multe situații, persoanele infectate își revin după câteva zile, însă există și cazuri în care boala poate deveni gravă și poate necesita internarea în spital. Una dintre cele mai periculoase complicații este septicemia, care apare atunci când infecția se răspândește în organism.
Cei mai expuși riscului de a dezvolta forme grave sunt copiii mici, persoanele în vârstă, femeile însărcinate și oamenii care au sistemul imunitar slăbit. Din acest motiv, autoritățile britanice le recomandă consumatorilor să verifice ouăle cumpărate și să nu folosească produsele care poartă codul menționat în alertă.