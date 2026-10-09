Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un avion cu destinația Londra ar fi lovit un stol de păsări

Un avion Wizz Air Malta care plecase vineri, 9 octombrie, de pe Aeroportul Henri Coandă către Londra Luton a revenit de urgență la Otopeni, la aproximativ 21 de minute după decolare. Potrivit surselor Realitatea PLUS, aeronava ar fi lovit un stol de păsări, iar una dintre acestea ar fi pătruns într-un motor. Avionul a aterizat în siguranță, în timp ce echipajele de intervenție erau pregătite la sol.
Zborul către Londra s-a întors la Otopeni la scurt timp după decolare
Aeronava care efectua zborul WMT3005, pe ruta București Otopeni – Londra Luton, a decolat la ora 15:58. La scurt timp, echipajul ar fi semnalat un impact cu păsări și a solicitat revenirea pe aeroportul de plecare.
Deocamdată, nu există o confirmare oficială privind o eventuală avarie a motorului sau o pierdere de putere.
După ce piloții au cerut autorizarea aterizării de urgență, controlorii de trafic aerian au aprobat întoarcerea avionului. Aeronava a aterizat în jurul orei 16:19, fără incidente suplimentare.
Echipaje de intervenție, pregătite pentru aterizarea avionului Wizz Air
Pe Aeroportul Henri Coandă au fost mobilizate echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru a interveni dacă situația ar fi impus-o.
Informațiile preliminare indică faptul că în avion s-ar fi aflat peste 200 de persoane. Numărul exact al pasagerilor și al membrilor echipajului nu a fost însă comunicat oficial.
Până în acest moment, nu au fost confirmate informații despre persoane rănite sau despre pasageri care ar fi avut nevoie de asistență medicală.
Verificări tehnice înainte de reluarea cursei
După revenirea la sol, aeronava a fost supusă verificărilor tehnice pentru a stabili dacă presupusul impact cu păsările a provocat deteriorări. Inspecțiile vizează inclusiv motoarele și trebuie să clarifice dacă avionul poate fi utilizat în siguranță pentru continuarea călătoriei.
Nu este stabilit, deocamdată, dacă pasagerii vor pleca spre Londra cu aceeași aeronavă sau dacă operatorul va asigura o altă soluție de transport.
Cauza exactă a incidentului și eventualele consecințe tehnice urmează să fie clarificate în urma verificărilor.