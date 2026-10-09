Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un avion cu destinația Londra ar fi lovit un stol de păsări

Scris de Darius Stănescu Publicat: 9 oct. 2026, 17:38

Un avion Wizz Air Malta care plecase vineri, 9 octombrie, de pe Aeroportul Henri Coandă către Londra Luton a revenit de urgență la Otopeni, la aproximativ 21 de minute după decolare. Potrivit surselor Realitatea PLUS, aeronava ar fi lovit un stol de păsări, iar una dintre acestea ar fi pătruns într-un motor. Avionul a aterizat în siguranță, în timp ce echipajele de intervenție erau pregătite la sol.

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