Finlanda cere restricții pentru rușii care vor să intre în UE. Cele cinci măsuri propuse

Finlanda solicită Uniunii Europene să limiteze accesul cetățenilor ruși pe teritoriul blocului comunitar, prin cinci măsuri care vizează călătoriile turistice, apropiații lui Vladimir Putin, anumite categorii de sportivi și foștii combatanți. Propunerile au fost formulate de ministra finlandeză de externe, Elina Valtonen, într-o scrisoare datată 12 octombrie, consultată de Kyiv Independent.
Demersul intervine în contextul reuniunii miniștrilor de externe ai UE de la Luxemburg. Valtonen cere analizarea urgentă a măsurilor și susține că prelungirea agresiunii ruse trebuie să atragă o izolare mai accentuată a Moscovei.
„Kremlinul trebuie să înțeleagă că perpetuarea agresiunii va duce la o izolare și mai mare. Vă cer să tratați aceste propuneri cu maximă urgență”, a transmis șefa diplomației finlandeze.
Finlanda vrea oprirea vizelor Schengen pentru călătoriile neesențiale
Prima propunere urmărește încetarea eliberării vizelor Schengen pentru cetățenii ruși care călătoresc în scopuri neesențiale, inclusiv pentru turism.
Valtonen amintește că Finlanda aplică restricții naționale din 2022. La nivel european, însă, demersurile pentru interzicerea vizelor turistice destinate rușilor s-au lovit de opoziția unor state membre, în special Franța, Spania și Italia.
Ministra finlandeză se declară dispusă să sprijine propunerea Germaniei privind acordarea unor vize cu valabilitate teritorială limitată, dar consideră că această soluție ar trebui folosită doar temporar.
Interdicții pentru apropiații lui Putin și sportivii legați de guvernul rus
A doua solicitare vizează introducerea unei interdicții obligatorii de acordare a vizelor pentru persoanele din cercul apropiat al președintelui Vladimir Putin. Finlanda cere ca măsura să fie inclusă în regimul de sancțiuni și să acopere persoanele și entitățile sancționate de UE.
Separat, Helsinki propune refuzarea vizelor pentru sportivii ruși și membrii echipelor sportive care au legături strânse cu guvernul de la Moscova.
Subiectul apare pe fondul nemulțumirilor din mediul politic european privind revenirea sportivilor ruși în competițiile internaționale. Comisarul european pentru sport, Glenn Micallef, participă pentru prima dată la reuniunea miniștrilor de externe din 12 octombrie, pentru discuții despre posibilele măsuri.
Foștii combatanți ruși, o altă categorie vizată
Elina Valtonen cere și interzicerea intrării în Uniunea Europeană a foștilor combatanți ruși.
Potrivit informațiilor relatate de Kyiv Independent, propunerea fusese discutată în cadrul celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE, din iulie. Forma măsurii a fost însă slăbită, după ce statele membre nu au ajuns la un acord asupra mecanismului de aplicare.
Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a susținut această interdicție înaintea reuniunii de la Luxemburg. El a avertizat asupra riscurilor asociate accesului foștilor combatanți în UE, afirmând că „mulți dintre ei sunt sprijiniți de serviciile secrete ruse”.
Helsinki cere schimbarea regulilor europene privind vizele
A cincea propunere privește modificarea substanțială a Codului de vize. Finlanda dorește un mecanism care să permită Uniunii Europene să impună rapid și uniform restricții obligatorii atunci când relațiile politice sau de securitate cu un stat din afara blocului comunitar se deteriorează grav.
Comisia Europeană urmează să prezinte în ianuarie o nouă legislație privind vizele, cu o abordare mai strictă față de țările care amenință UE, inclusiv Rusia.
Cele cinci solicitări reprezintă propuneri ale Finlandei, nu restricții deja adoptate la nivelul întregii Uniuni Europene.