Finlanda cere restricții pentru rușii care vor să intre în UE. Cele cinci măsuri propuse

Scris de Darius Stănescu Publicat: 12 oct. 2026, 21:27

Finlanda solicită Uniunii Europene să limiteze accesul cetățenilor ruși pe teritoriul blocului comunitar, prin cinci măsuri care vizează călătoriile turistice, apropiații lui Vladimir Putin, anumite categorii de sportivi și foștii combatanți. Propunerile au fost formulate de ministra finlandeză de externe, Elina Valtonen, într-o scrisoare datată 12 octombrie, consultată de Kyiv Independent.

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