Grindeanu, mandatat de conducerea PSD să-i ceară lui Luca Niculescu să renunțe la austeritatea "de tip Bolojan”: „Nu putem acorda voturi în alb”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj ferm după nominalizarea lui Luca Niculescu, afirmând că social-democrații nu pot susține o construcție politică bazată exclusiv pe măsuri de austeritate. Șeful PSD i-a cerut premierului desemnat să renunțe la abordarea inspirată de modelul promovat de Ilie Bolojan, subliniind că are mandat din partea conducerii partidului să poarte discuții cu acesta pentru a afla care este viziunea sa privind măsurile economice. Grindeanu a precizat că PSD nu poate acorda un cec în alb lui Luca Niculescu și că orice eventual sprijin trebuie să se bazeze pe angajamente și fundamente solide.
Într-o conferință de presă organizată după reuniunea Consiliului politic național al liderilor social-democrați, Grindeanu a dezvăluit că întreaga conducere a PSD și-a exprimat nemulțumirea față de decizia președintelui Nicușor Dan de a merge pe varianta Luca Niculescu, în loc să acorde PSD mandatul pe care partidul îl consideră firesc în actualul context politic.
„Toți colegii din Biroul Național al PSD și-au exprimat revolta că președintele Nicușor Dan, în loc să ia decizia firească și să dea mandat PSD, a continuat să facă experimente. Cred că dreapta este de șapte ani la putere fără să câștige niciun rând de alegeri, din 2019, de când a venit Ludovic Orban. După această perioadă s-a ajuns ca aproape 90% dintre români să meargă într-o direcție greșită”, a declarat Sorin Grindeanu.
Potrivit liderului social-democrat, liderii PSD l-au mandatat să asculte argumentele lui Luca Niculescu înainte de a lua o hotărâre definitivă privind poziționarea partidului.
„Le-am cerut colegilor un mandat de a-l asculta pe Luca Niculescu. Am spus că PSD nu poate acorda voturi în alb și nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide”, a afirmat Grindeanu.
„Toți colegii mei și-au exprimat revolta, dezamăgirea”
„Ceea ce cred că era evident, toți colegii mei și-au exprimat revolta, dezamăgirea că președintele, în loc să ia decizia firească și să își încredințeze mandatul de prim-ministru Partidului Social Democrat, a continuat să facă experimentul.
Cred că sunt șapte ani de când dreapta este la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri în România, nici măcar un rând. Din 2019, de când a venit formarea unei moțiuni de cenzură, Ludovic Orban prim-ministru, sunt șapte ani în care n-au câștigat niciun rând de alegeri, dar au fost non-stop la putere.
În toată această perioadă s-a ajuns ca, după această perioadă, s-a ajuns ca aproape 90% dintre români să spună că țara merge într-o direcție greșită.”
„Puterea de cumpărare a românilor efectiv s-a prăbușit”
„În acest moment, din perspectiva noastră, niciun român nu uită că sub mandatul lui Viorica Dăncilă economia României a fost distrusă, puterea de cumpărare a românilor efectiv s-a prăbușit, firmele s-au închis sau se închid, iar investițiile, de asemenea, au scăzut dramatic.”
„N-am decât cuvinte apreciative despre Luca Niculescu”
„Legat de domnul Luca Niculescu, pot să vă spun că din interacțiunile pe care noi le-am avut, n-am decât cuvinte apreciative. E o persoană decentă, profesionistă, echilibrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile, cum a fost și cum este cel de aderare a României la OCDE.
Doar că acest lucru, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care Partidul Social Democrat îi reprezintă.”
„Vrem să vedem dacă există o dorință reală de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan”
„Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan. Sunt marca PNL-USR.
În acest sens, le-am cerut colegilor mei astăzi un mandat pentru a-l asculta, mandat al conducerii, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu.
Am spus și ieri, după desemnare, că Partidul Social Democrat nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide.”
„Românii au fost supuși unei sărăcii agresive”
„În urmă cu un an, românii au votat pentru o economie stabilă, pentru creșterea nivelului de trai. În schimb, în acest an și trei luni, românii au fost supuși unei sărăcii, aș numi-o chiar agresive.
Un exemplu, dacă vreți, îl avem zilele acestea: o companie spaniolă în țara noastră, Dacia, care până la urmă este un brand național, este nevoită să oprească producția tocmai din cauza unor măsuri falimentare ale guvernului Bolojan sau luate de Bolojan.”
„Este absolut necesar să vedem care este viziunea economică și socială a domnului Niculescu”
„Prin urmare, este absolut necesar să vedem care este viziunea economică și socială a domnului Niculescu, dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD.
Paranteză: să știți că decidenții au lucrat și lucrează de două-trei săptămâni la programul de guvernare. Tocmai de aceea pot să spun că discuția aceasta, și la vineri, este una extrem de serioasă și este, de fapt, principala discuție pe care noi o vom avea sau principalul subiect pe care îl vom discuta cu domnul Luca Niculescu.
Pentru că aici e vorba de schimbarea direcției în care merge România, nu despre câte ministere are un partid sau altul.”
„PSD nu va vota continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan”
„Dar este prioritar să avem un echilibru bugetar, este prioritar să avem un guvern stabil, să avem un buget pentru 2027, discutat și aprobat, cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului, evident, cu respectarea tuturor angajamentelor financiare pe care România le-a luat în ultimii ani.
Dar în niciun caz Partidul Social Democrat nu va da votul pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan, reîmpachetate altcumva.
Acest lucru nu ar face decât să ne ducă și mai aproape de anticipate. Asta este evaluarea noastră.
De aceea, decidenții să se gândească la români și la nevoile presante ale lor, ale economiei, și ar trebui să pună mai presus interesele țării decât micile orgolii politice.”
„Am primit mandatul în unanimitate”
„Vreau să vă spun în încheiere că mandatul acesta pe care l-am cerut colegilor mei l-am primit în unanimitate.
Așa că, în zilele viitoare, probabil vom avea aceste discuții cu domnul Luca Niculescu.
Până acum nu. Așteptăm.
Îl cunosc pe Luca de mulți ani, nu există niciun fel de reținere să ne vedem, să discutăm, așa cum n-am avut reținere, așa cum bine știți, și la precedenta sesiune.”