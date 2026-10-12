Atac cu o pușcă de vânătoare la o școală din Franța. Un elev de 14 ani a împușcat directorul și o profesoară, în plin val de proteste

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 oct. 2026, 14:24

Momente de groază într-o școală din Franța, după ce un elev de numai 14 ani a intrat înarmat cu o pușcă de vânătoare și a deschis focul. Adolescentul ascunsese arma într-o husă de chitară, reușind astfel să o introducă în unitatea de învățământ. Directorul școlii și o profesoară au fost răniți și transportați la spital. Atacatorul a fost dezarmat de un angajat al școlii și reținut ulterior de polițiști.

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