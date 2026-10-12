Atac cu o pușcă de vânătoare la o școală din Franța. Un elev de 14 ani a împușcat directorul și o profesoară, în plin val de proteste

Momente de groază într-o școală din Franța, după ce un elev de numai 14 ani a intrat înarmat cu o pușcă de vânătoare și a deschis focul. Adolescentul ascunsese arma într-o husă de chitară, reușind astfel să o introducă în unitatea de învățământ. Directorul școlii și o profesoară au fost răniți și transportați la spital. Atacatorul a fost dezarmat de un angajat al școlii și reținut ulterior de polițiști.
Elev de 14 ani, atac armat într-o școală din Franța. Două persoane au fost împușcate
Incidentul a avut loc luni, 12 octombrie, la școala gimnazială Joseph-Lakanal din Aubagne, un oraș situat în sudul Franței, în apropiere de Marsilia. Potrivit informațiilor publicate de BFMTV, un adolescent de 14 ani, care învață chiar în această unitate de învățământ, a intrat în școală cu o pușcă de vânătoare ascunsă într-o husă de chitară și a început să tragă.
Directorul școlii, în vârstă de 57 de ani, a fost împușcat în zona șoldului drept, în timp ce o profesoară de 37 de ani a fost rănită în zona coapsei de un glonț care a ricoșat. Cele două victime au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la spitalul La Timone din Marsilia, respectiv la spitalul din Aubagne. Din fericire, medicii au stabilit că rănile nu le pun viața în pericol. Potrivit unei surse din cadrul poliției, în incinta școlii s-au auzit cel puțin patru focuri de armă. Primarul localității, Jean-Pierre Squillari, a confirmat că niciun elev nu a fost rănit și a oferit primele informații despre adolescentul suspectat că a comis atacul.
„Este un copil care învață la acea școală. A intrat cu o pușcă – ancheta va stabili cum anume – și a tras de două ori într-un coridor în direcția directorului și a unei profesoare”, a spus primarul.
Adolescentul a fost dezarmat de un angajat al școlii. Polițiștii l-au reținut
Atacul a fost oprit după intervenția unui consilier școlar, care a reușit să îl intercepteze pe adolescent și să îi ia arma. Acesta l-a îndepărtat apoi de locul în care avuseseră loc împușcăturile și l-a predat forțelor de ordine.
Polițiștii l-au reținut pe elevul de 14 ani, iar procurorii au deschis o anchetă pentru tentativă de asasinat. Deocamdată, nu se știe ce l-a determinat pe adolescent să deschidă focul asupra directorului și a profesoarei. Anchetatorii încearcă să stabilească atât motivul atacului, cât și împrejurările în care minorul a intrat în școală cu arma ascunsă în husă, conform presei străine.
Autoritățile susțin că atacul nu are legătură cu protestele elevilor din Franța
Incidentul a avut loc într-o perioadă în care mai mulți elevi din Franța participă la manifestații, însă autoritățile au transmis că atacul armat nu are legătură cu aceste proteste. Potrivit prefecturii departamentului Bouches-du-Rhône și unor surse apropiate anchetei, școala Joseph-Lakanal nu a fost implicată în blocadele organizate de elevi.
Gravitatea incidentului a determinat și o reacție la nivelul Guvernului francez. Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, ministrul Educației, Édouard Geffray, și ministra delegată pentru Învățământul și Formarea Profesională și pentru Ucenicie, Sabrina Roubache, și-au anunțat deplasarea la fața locului în cursul după-amiezii de luni. Ministrul Educației a condamnat atacul, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind violența împotriva profesorilor. Édouard Geffray a calificat incidentul drept un „act inadmisibil”, despre care a spus că arată cât de gravă a devenit violența în societate.
„În fața acestui nou atac, Educația Națională va fi, ca întotdeauna, unită și puternică, alături de o comunitate educațională grav afectată”, a transmis ministrul pe platforma X.
Și Martine Vassal, președinta consiliului departamental din Bouches-du-Rhône, și-a exprimat îngrijorarea față de cele întâmplate. Aceasta a atras atenția asupra violenței tot mai prezente în societate și a vorbit despre șocul prin care trec copiii și părinții după atacul din școală.
Ancheta continuă pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul și motivul pentru care adolescentul de 14 ani a recurs la acest gest.