UE avertizează platformele digitale privind transmiterea live a execuției lui Nidal Hasan

Scris de Darius Stănescu Publicat: 12 oct. 2026, 18:17

Uniunea Europeană a avertizat luni platformele digitale că trebuie să își respecte regulile privind conținutul violent, în contextul anunțului referitor la transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan în Statele Unite. Condamnat pentru atacul din 2009 de la baza militară Fort Hood, soldat cu 13 morți, Hasan ar urma să fie executat pe 3 decembrie 2026.

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