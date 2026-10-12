UE avertizează platformele digitale privind transmiterea live a execuției lui Nidal Hasan

Uniunea Europeană a avertizat luni platformele digitale că trebuie să își respecte regulile privind conținutul violent, în contextul anunțului referitor la transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan în Statele Unite. Condamnat pentru atacul din 2009 de la baza militară Fort Hood, soldat cu 13 morți, Hasan ar urma să fie executat pe 3 decembrie 2026.
Nidal Hasan, în vârstă de 56 de ani, ar urma să fie executat prin împușcare. Un oficial al Departamentului Apărării al SUA a confirmat că execuția va fi publică și transmisă în direct.
Reacția Bruxellesului vizează obligațiile platformelor în Uniunea Europeană, unde Legea privind serviciile digitale, cunoscută drept DSA, impune respectarea propriilor condiții de utilizare.
Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, a explicat că platformele trebuie să „aplice cu diligență propriile condiții de utilizare”.
El a indicat că politicile unor mari rețele sociale conțin deja restricții relevante pentru o asemenea transmisiune.
„Dacă ne uităm la unele platforme, Meta interzice în mod explicit transmiterea în direct a execuțiilor capitale, în timp ce X și TikTok interzic conținutul șocant sau care glorifică violența”, a declarat Regnier, potrivit AFP.
Reprezentantul Comisiei nu a comentat modul în care platformele ar putea gestiona transmisiunea în Statele Unite, dar a subliniat că obligațiile aplicabile în spațiul european sunt clare.
„Dar în Europa avem reguli clare”, a precizat acesta, făcând referire la DSA.
Ce obligații au platformele în baza DSA
Legea europeană privind serviciile digitale reglementează, între altele, combaterea conținutului ilegal și obligațiile platformelor în aplicarea propriilor politici.
Potrivit avertismentului transmis de Comisie, dacă rețelele sociale nu își respectă regulile, Uniunea Europeană ar putea utiliza competențele prevăzute de legislația digitală pentru a interveni.
Mesajul Bruxellesului pune astfel accentul pe responsabilitatea platformelor de a aplica restricțiile pe care le-au stabilit pentru conținutul violent.
Dispute între administrația Trump și UE privind regulile digitale
Administrația Trump critică frecvent reglementările digitale europene, pe care le prezintă drept un instrument de „cenzură”. Uniunea Europeană respinge această acuzație, potrivit AFP.
Avertismentul privind eventuala difuzare a execuției lui Nidal Hasan intervine în acest context de divergențe asupra regulilor aplicabile marilor platforme online.