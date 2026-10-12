Șase români, acuzați că au spart 29 de case în Germania! Pagube de 250.000 de euro, Porsche și Audi confiscate

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 oct. 2026, 15:06

Șase români, cu vârste cuprinse între 20 și 47 de ani, au ajuns luni, 12 octombrie, în fața judecătorilor din Germania, fiind acuzați că au comis 29 de furturi din locuințe. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi acționat în grup organizat, ar fi pătruns în case și ar fi furat bani și bijuterii. Pagubele provocate proprietarilor sunt estimate la aproximativ 250.000 de euro, sumă care include și distrugerile produse în timpul spargerilor. În urma unei operațiuni la care au participat aproape 300 de polițiști, anchetatorii au confiscat inclusiv mașini de lux, bani și arme de foc.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politia germania