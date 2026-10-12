Șase români, acuzați că au spart 29 de case în Germania! Pagube de 250.000 de euro, Porsche și Audi confiscate

Șase români, cu vârste cuprinse între 20 și 47 de ani, au ajuns luni, 12 octombrie, în fața judecătorilor din Germania, fiind acuzați că au comis 29 de furturi din locuințe. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi acționat în grup organizat, ar fi pătruns în case și ar fi furat bani și bijuterii. Pagubele provocate proprietarilor sunt estimate la aproximativ 250.000 de euro, sumă care include și distrugerile produse în timpul spargerilor. În urma unei operațiuni la care au participat aproape 300 de polițiști, anchetatorii au confiscat inclusiv mașini de lux, bani și arme de foc.
Zeci de case sparte în Germania. Românii ar fi furat bani și bijuterii
Procesul celor șase români a început la Tribunalul Regional Dessau-Roßlau, după o anchetă desfășurată timp de mai multe luni. Procurorii îi acuză de furturi din locuințe și furt calificat comis în grup organizat, faptele fiind investigate în perioada martie 2025 - martie 2026. Potrivit anchetatorilor, cele mai multe spargeri din Germania au vizat case din regiunea Wittenberg, însă suspecții ar fi acționat și în Brandenburg, Saxonia și Turingia. Proprietarii au reclamat dispariția unor sume de bani și a bijuteriilor, iar autoritățile au început să verifice dacă furturile au fost comise de aceleași persoane.
Anchetatorii susțin că suspecții acționau în special seara. Aceștia ar fi forțat ușile sau ferestrele locuințelor, după care intrau în interior și căutau bani și obiecte de valoare. Totul s-ar fi petrecut foarte repede, astfel încât cei implicați să poată pleca înainte ca proprietarii sau polițiștii să intervină. Autostrada A9 ar fi fost una dintre principalele rute folosite pentru deplasarea între localități și pentru a părăsi rapid zonele în care aveau loc furturile. Pe lângă bunurile dispărute, proprietarii au rămas și cu pagube provocate prin distrugerea ușilor și ferestrelor.
Aproape 300 de polițiști au participat la percheziții. Mașini Porsche și Audi, confiscate
Ancheta a dus la o amplă operațiune desfășurată în martie 2026, când polițiștii germani au efectuat percheziții simultane în Berlin, Leipzig și Halle. La intervenție au participat aproape 300 de oameni ai legii, inclusiv membri ai unor unități speciale. În timpul verificărilor, anchetatorii au descoperit sume importante de bani, bijuterii, telefoane mobile, chei și plăcuțe de înmatriculare. Au fost găsite și mai multe arme de foc, dar și autoturisme de lux, printre care Porsche și Audi.
Potrivit procurorilor, unele dintre aceste mașini ar fi fost folosite la comiterea furturilor. Din acest motiv, autoritățile au cerut confiscarea vehiculelor, în cadrul procesului. Operațiunea s-a încheiat cu arestarea preventivă a celor șase români. Aceștia se află în spatele gratiilor din martie 2026, în timp ce anchetatorii au continuat să adune probe pentru dosarul ajuns acum în fața instanței.
Cinci dintre cei șase români au antecedente penale. Procesul a început luni
Potrivit comunicatului transmis de Tribunalul Dessau-Roßlau, cinci dintre cei șase inculpați au mai fost implicați în infracțiuni grave împotriva patrimoniului. Unele dintre faptele anterioare au fost comise și în alte state europene. Singurul dintre inculpați despre care instanța nu menționează asemenea antecedente este cel mai tânăr membru al grupului, în vârstă de 20 de ani. Procesul a început luni, 12 octombrie, iar judecătorii urmează să analizeze probele strânse de anchetatori și implicarea fiecăruia dintre cei șase români în furturile cercetate. Procurorii estimează prejudiciul total la aproximativ 250.000 de euro, iar inculpații sunt acuzați de 29 de fapte.