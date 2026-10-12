Scumpiri la petrol. Atacurile din Orientul Mijlociu anulează efectul acordului Trump-Rusia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 oct. 2026, 23:01

Cotațiile petrolului au urcat puternic la începutul săptămânii, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Atacurile asupra Arabiei Saudite și temerile privind perturbarea transporturilor de țiței prin Strâmtoarea Ormuz amplifică incertitudinile de pe piața energetică și sporesc presiunea asupra prețurilor, relatează Reuters.

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