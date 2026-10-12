Chirurg plastician celebru, care a operat numeroase vedete, ucis în propria clinică. Un tânăr de 18 ani, arestat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 oct. 2026, 23:14

Alexander Aslani, un chirurg plastician în vârstă de 57 de ani, cunoscut pentru intervențiile estetice realizate de-a lungul carierei, a fost ucis în propria clinică din Marbella, Spania. Medicul ar fi fost împușcat de mai multe ori în cap, de la mică distanță, de un atacator care avea fața acoperită. În urma anchetei, polițiștii au arestat un tânăr de 18 ani, despre care presa spaniolă relatează că ar fi cetățean suedez.

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