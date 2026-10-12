Chirurg plastician celebru, care a operat numeroase vedete, ucis în propria clinică. Un tânăr de 18 ani, arestat

Alexander Aslani, un chirurg plastician în vârstă de 57 de ani, cunoscut pentru intervențiile estetice realizate de-a lungul carierei, a fost ucis în propria clinică din Marbella, Spania. Medicul ar fi fost împușcat de mai multe ori în cap, de la mică distanță, de un atacator care avea fața acoperită. În urma anchetei, polițiștii au arestat un tânăr de 18 ani, despre care presa spaniolă relatează că ar fi cetățean suedez.
Circumstanțele crimei sunt investigate, iar anchetatorii încearcă să stabilească motivul atacului. Printre ipotezele luate în calcul se numără un posibil conflict cu un client nemulțumit de rezultatul unei operații estetice, dar și varianta unei crime comandate.
Alexander Aslani a fost atacat în propria clinică
Atacul armat a avut loc în clinica din Marbella în care Alexander Aslani își desfășura activitatea, arată El Mundo.
Potrivit relatărilor din presa spaniolă, agresorul ar fi purtat o mască și l-ar fi împușcat pe medic de mai multe ori, de la mică distanță.
Soția chirurgului, care lucra alături de acesta în cadrul clinicii, s-ar fi numărat printre persoanele care au alertat autoritățile. Femeia ar fi cerut ajutor imediat după atac.
La sosirea echipajelor de intervenție, medicul era încă în viață. Salvatorii au început manevrele de urgență, însă rănile suferite au fost prea grave, iar Alexander Aslani a murit.
Trupul neînsuflețit al chirurgului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Málaga, unde urma să fie efectuată autopsia pentru stabilirea detaliilor medicale privind decesul.
Un tânăr de 18 ani, principalul suspect în cazul crimei din Marbella
În urma cercetărilor, autoritățile spaniole au arestat un tânăr de 18 ani, identificat de anchetatori drept suspect în acest caz. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, acesta ar fi cetățean suedez.
Anchetatorii încearcă să afle dacă tânărul are legătură directă cu atacul armat și dacă a acționat singur sau în urma unei înțelegeri cu alte persoane.
Deocamdată, motivul crimei nu a fost stabilit definitiv. Polițiștii analizează mai multe piste, iar informațiile despre posibila implicare a suspectului trebuie evaluate în cadrul anchetei. Arestarea nu reprezintă, în sine, dovada vinovăției acestuia.
Un client nemulțumit de o operație estetică, una dintre pistele anchetei
Una dintre ipotezele investigate vizează un posibil conflict între medic și un client nemulțumit de rezultatul unei proceduri cosmetice.
Potrivit relatărilor din presa spaniolă, înainte de atac ar fi fost trimise mai multe mesaje în care era exprimată nemulțumirea față de rezultatul unei intervenții. Expeditorul ar fi cerut returnarea banilor și ar fi formulat amenințări explicite.
În acest context, anchetatorii încearcă să stabilească dacă mesajele respective au legătură cu uciderea chirurgului și dacă tânărul arestat poate fi asociat cu persoana care le-ar fi trimis.
O altă variantă luată în calcul este aceea a unui asasinat comandat. Până la clarificarea circumstanțelor, niciuna dintre ipoteze nu poate fi considerată confirmată.
Cine a fost Alexander Aslani, chirurgul plastician cunoscut în Spania
Alexander Aslani era fondatorul Cirumed Clinic Marbella și devenise unul dintre numele cunoscute în domeniul chirurgiei estetice din Marbella. De-a lungul carierei, medicul ar fi tratat numeroase persoane publice și vedete.
Potrivit informațiilor publicate de El País, chirurgul avea peste 200.000 de urmăritori pe Instagram și fusese desemnat cel mai bun chirurg plastician din Spania în anul 2016.
Clinica sa era cunoscută pentru intervențiile de remodelare corporală, în special pentru procedura Brazilian Butt Lift, cunoscută sub abrevierea BBL. Aceasta presupune remodelarea feselor, de regulă prin transfer de grăsime proprie.
Conform informațiilor prezentate pe site-ul clinicii, Aslani ar fi efectuat peste 7.000 de astfel de intervenții într-un interval de aproximativ 16 ani de practică dedicată acestei specializări.
Moartea lui Alexander Aslani a provocat reacții în contextul notorietății sale în domeniul chirurgiei estetice. Autoritățile spaniole continuă cercetările pentru a reconstitui traseul atacatorului, a verifica eventualele amenințări primite de medic și a stabili dacă există o legătură între acestea și atacul armat.
Rezultatele autopsiei și probele strânse de anchetatori ar putea contribui la clarificarea împrejurărilor în care s-a produs crima. Până la finalizarea investigației, motivul atacului și rolul exact al tânărului arestat rămân aspecte care trebuie stabilite de autoritățile judiciare.