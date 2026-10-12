Tragedie în Portugalia: trei muncitori români au fost găsiți morți într-un rezervor de apă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 oct. 2026, 22:44

Trei muncitori în construcții au fost găsiți fără viață într-un rezervor de apă aflat pe o proprietate privată din apropierea localității Loulé, în sudul Portugaliei. Tragedia s-a produs luni, 12 octombrie 2026, în timp ce bărbații efectuau lucrări de etanșeizare. Primele informații indică posibilitatea unui accident de muncă, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de autorități.

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