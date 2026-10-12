Tragedie în Portugalia: trei muncitori români au fost găsiți morți într-un rezervor de apă

Trei muncitori în construcții au fost găsiți fără viață într-un rezervor de apă aflat pe o proprietate privată din apropierea localității Loulé, în sudul Portugaliei. Tragedia s-a produs luni, 12 octombrie 2026, în timp ce bărbații efectuau lucrări de etanșeizare. Primele informații indică posibilitatea unui accident de muncă, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de autorități.
Potrivit informațiilor transmise de jandarmeria portugheză agenției AFP și preluate de Agerpres, echipele de intervenție i-au găsit pe cei trei bărbați în interiorul rezervorului. Încercările de resuscitare nu au avut rezultatul dorit, iar victimele au fost declarate decedate.
Cei trei muncitori au murit în timp ce efectuau lucrări într-un rezervor
Incidentul a avut loc în apropiere de Loulé, în regiunea Algarve, o zonă din sudul Portugaliei. Cei trei bărbați desfășurau lucrări de etanșeizare în interiorul unui rezervor de apă de pe o proprietate privată.
La un moment dat, aceștia au fost găsiți fără suflare în interiorul construcției. Salvatorii au încercat să îi resusciteze, însă eforturile depuse nu au putut schimba deznodământul tragic.
Deocamdată, nu se știe ce a provocat moartea muncitorilor. Autoritățile urmează să stabilească dacă tragedia a fost cauzată de condițiile din interiorul rezervorului, de o problemă tehnică sau de alți factori care ar fi putut pune în pericol viața celor aflați la lucru.
Victimele sunt trei români
Presa locală din Portugalia a relatat că cei trei muncitori ar fi cetățeni români.
Cei trei aveau 21, 24 şi 40 de ani.
Cauzele exacte ale tragediei rămân necunoscute în acest moment. Postul public RTP menţionează posibilitatea ca muncitorii să fi murit în urma unei intoxicaţii produse în interiorul rezervorului, dar subliniază că aceasta este o ipoteză preliminară.
Inspecţia muncii urma să se deplaseze la faţa locului pentru a stabili circumstanţele accidentului.