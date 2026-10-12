Atac informatic de proporții în Japonia: Guvernul declară situație de urgență după ce datele a zeci de milioane de clienți au fost compromise

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 oct. 2026, 23:31

Japonia a declarat stare de urgență cibernetică în urma unui val masiv de atacuri informatice care a lovit peste 20 de corporații majore. Autoritățile de la Tokyo avertizează că datele personale a zeci de milioane de clienți au fost compromise, în cel mai grav incident de securitate digitală din ultimii ani.

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