Atac informatic de proporții în Japonia: Guvernul declară situație de urgență după ce datele a zeci de milioane de clienți au fost compromise
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Japonia a declarat stare de urgență cibernetică în urma unui val masiv de atacuri informatice care a lovit peste 20 de corporații majore. Autoritățile de la Tokyo avertizează că datele personale a zeci de milioane de clienți au fost compromise, în cel mai grav incident de securitate digitală din ultimii ani.
Japonia se confruntă cu o criză majoră de securitate informatică, după o serie de atacuri care au vizat companii private, spitale, restaurante și instituții publice. Datele personale a milioane de utilizatori ar putea fi expuse, iar autoritățile avertizează asupra riscului de furt de identitate și fraude financiare. Specialiștii atrag atenția și asupra rolului pe care inteligența artificială l-ar putea avea în amplificarea atacurilor cibernetice.
Atacurile informatice din Japonia au afectat companii din mai multe sectoare
Potrivit informațiilor publicate de Financial Times, care citează autoritățile japoneze responsabile de strategia națională de securitate cibernetică (NCSH), atacurile au vizat organizații din domenii variate, de la comerț și servicii de alimentație publică până la transporturi și sănătate.
Printre companiile care au semnalat incidente se numără operatorul feroviar JR East și serviciul de car-sharing Times Car. Ambele au raportat posibile breșe de securitate care ar putea expune volume importante de informații personale.
Incidentul de la JR East ar putea afecta aproximativ 1,67 milioane de adrese de e-mail asociate sistemului de rezervări. În cazul Times Car, datele din până la 6,6 milioane de conturi ar fi putut fi compromise.
Aceste cifre indică amploarea potențială a incidentelor, însă nu înseamnă că toate datele respective au fost confirmate ca fiind furate sau publicate.
Permisele de conducere, o posibilă țintă pe piețele ilegale de date
Un aspect deosebit de sensibil al incidentului care vizează Times Car este faptul că profilurile utilizatorilor includeau și fotografii digitale ale permiselor de conducere.
Astfel de documente pot conține informații utile pentru tentative de fraudă sau furt de identitate. Potrivit estimărilor menționate în relatările despre incident, o fotografie digitală a unui permis ar putea ajunge să fie comercializată pe piețele ilegale de pe dark web pentru aproximativ 25 de yeni, echivalentul a circa 0,15 dolari.
Prețul relativ scăzut al unei asemenea informații nu elimină riscurile. Datele pot fi folosite individual sau combinate cu alte informații personale pentru a crea identități false, a încerca deschiderea unor conturi ori a facilita alte tipuri de fraude.
Japonia recomandă documente de identitate cu cip electronic
Pe fondul riscurilor de utilizare frauduloasă a datelor, Agenția pentru Servicii Financiare din Japonia a cerut băncilor să renunțe la acceptarea permiselor de conducere ca documente pentru deschiderea conturilor și să recurgă la acte de identitate cu cip electronic.
Printre documentele indicate se numără pașapoartele și cărțile de identitate naționale MyNumber.
Recomandarea urmărește să consolideze verificarea identității clienților și să reducă posibilitatea ca informațiile obținute în urma unor atacuri informatice să fie folosite pentru fraude financiare.
Autoritățile japoneze tratează situația cu maximă seriozitate. Masaki Taira, șeful NCSH, a descris contextul drept o „situație de urgență în spațiul cibernetic”. La rândul său, Toshiharu Furukawa, ministrul responsabil de securitatea cibernetică, a caracterizat situația ca fiind „foarte critică”.
Cum ar putea inteligența artificială să amplifice atacurile cibernetice
Deocamdată, autoritățile nu au confirmat o legătură directă între utilizarea inteligenței artificiale și seria de atacuri informatice din Japonia. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că instrumentele bazate pe AI pot facilita anumite activități ale infractorilor cibernetici.
Automatizarea unor etape ale atacurilor le poate permite hackerilor să analizeze mai multe sisteme într-un interval mai scurt și să identifice vulnerabilități cu un efort mai redus. În acest fel, organizațiile mai mici, care anterior puteau fi considerate ținte prea costisitoare pentru un atac, ar putea deveni vulnerabile.
În această săptămână, președintele Coreei de Sud a declarat că există dovezi privind folosirea inteligenței artificiale în atacuri cibernetice care au vizat bănci din țară.
Declarația evidențiază preocupările tot mai mari din regiune cu privire la folosirea noilor tehnologii în activități informatice ilegale.
Hackerii ar putea viza un număr mai mare de companii
Masaki Hiraoka, director general al companiei de securitate cibernetică Blackpanda, avertizează că instrumentele de inteligență artificială pot extinde considerabil numărul organizațiilor expuse riscului.
„Atunci când AI preia o parte din proces, un grup restrâns de hackeri poate analiza un număr mult mai mare de sisteme. Chiar și serviciile mai mici, asupra cărora nu merita anterior să fie investite resurse pentru un atac, pot deveni ținte atractive”, a explicat acesta.
Pentru companii, situația subliniază importanța protejării bazelor de date, a verificării accesului la informații și a reacției rapide în cazul unei breșe de securitate. Pentru utilizatori, riscurile includ tentative de phishing, fraude financiare și folosirea neautorizată a documentelor personale.
Valul de incidente pune presiune asupra autorităților și organizațiilor japoneze să își consolideze sistemele de apărare digitală, într-un context în care atacurile informatice pot afecta simultan companii din domenii foarte diferite.
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