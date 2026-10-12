23 de focare de Hepatita A în Constanța: DSP monitorizează evoluția îmbolnăvirilor

Hepatita A continuă să fie monitorizată de autoritățile sanitare din județul Constanța, unde sunt raportate 23 de focare active, cu un total de 130 de cazuri. Direcția de Sănătate Publică (DSP) urmărește evoluția situației epidemiologice și aplică măsuri pentru limitarea răspândirii virusului.
Potrivit reprezentanților instituției, numărul îmbolnăvirilor raportate în prezent nu depășește nivelurile înregistrate în anii precedenți. Datele sunt însă în continuă actualizare, iar autoritățile mențin supravegherea atât în comunitățile în care au fost identificate focare, cât și la nivelul întregului județ.
23 de focare de hepatită A în județul Constanța
La nivelul județului Constanța au fost identificate 23 de focare de hepatită A, în care au fost înregistrate, în total, 130 de cazuri.
DSP Constanța monitorizează permanent situația și desfășoară activități menite să reducă riscul apariției unor noi îmbolnăviri. Intervențiile sunt adaptate în funcție de evoluția focarelor și de evaluările epidemiologice realizate de specialiști.
Deși datele comunicate de autorități nu indică depășirea nivelurilor din anii anteriori, respectarea măsurilor de prevenție rămâne esențială pentru limitarea transmiterii virusului.
Vaccinarea împotriva hepatitei A nu este inclusă în calendarul de rutină
Potrivit DSP Constanța, vaccinarea împotriva hepatitei A nu face parte din Calendarul Național de Vaccinare de rutină.
În anumite contexte epidemiologice, imunizarea poate fi utilizată ca măsură preventivă, în funcție de riscul evaluat și de recomandările autorităților sanitare.
În prezent, nu sunt disponibile fonduri pentru asigurarea vaccinării gratuite în contextul epidemiologic menționat de DSP Constanța.
Ce recomandă DSP Constanța pentru prevenirea hepatitei A
Pentru a limita răspândirea bolii, Direcția de Sănătate Publică desfășoară campanii de informare și educație sanitară. Acestea vizează atât comunitățile în care riscul epidemiologic este mai ridicat, cât și populația din celelalte zone ale județului.
Specialiștii recomandă respectarea regulilor de igienă personală și colectivă, cu accent pe spălarea temeinică a mâinilor cu apă și săpun. Măsura este importantă în special după folosirea toaletei și înainte de pregătirea sau consumul alimentelor.
De asemenea, populația este îndemnată să respecte recomandările medicilor și instrucțiunile transmise de autoritățile de sănătate publică.
Cum se transmite hepatita A
Hepatita A este o infecție virală care afectează ficatul și se transmite, în principal, pe cale fecal-orală. Infectarea poate apărea prin consumul de apă sau alimente contaminate ori prin contact direct cu o persoană infectată, în condiții care favorizează transmiterea virusului.
Printre simptome se pot număra oboseala, greața, lipsa poftei de mâncare, durerile abdominale, febra, urina închisă la culoare și îngălbenirea pielii sau a ochilor. Manifestările pot varia, iar unele persoane, în special copiii, pot avea simptome ușoare sau chiar absente.
La apariția unor simptome sugestive, este recomandat consultul medical. Diagnosticul și conduita de tratament trebuie stabilite de personalul medical.
Autoritățile sanitare din Constanța continuă monitorizarea celor 23 de focare și le reamintesc locuitorilor că igiena riguroasă și respectarea recomandărilor medicale sunt măsuri importante pentru prevenirea îmbolnăvirilor.