23 de focare de Hepatita A în Constanța: DSP monitorizează evoluția îmbolnăvirilor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 oct. 2026, 22:56

Hepatita A continuă să fie monitorizată de autoritățile sanitare din județul Constanța, unde sunt raportate 23 de focare active, cu un total de 130 de cazuri. Direcția de Sănătate Publică (DSP) urmărește evoluția situației epidemiologice și aplică măsuri pentru limitarea răspândirii virusului.

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