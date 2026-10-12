SUA cer NATO să poată trimite rapid trupe pe flancul estic. Washingtonul își reevaluează prezența militară în Europa

Scris de Darius Stănescu Publicat: 12 oct. 2026, 22:54

Statele Unite solicită consolidarea capacității NATO de a deplasa rapid militari și echipamente pe flancul estic, în timp ce administrația Donald Trump analizează modul în care sunt distribuite resursele militare americane la nivel global. Ambasadorul SUA la Alianță, Matthew Whitaker, afirmă că aliații europeni trebuie să își asume un rol mai important în apărarea continentului.

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