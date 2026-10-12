SUA cer NATO să poată trimite rapid trupe pe flancul estic. Washingtonul își reevaluează prezența militară în Europa

Statele Unite solicită consolidarea capacității NATO de a deplasa rapid militari și echipamente pe flancul estic, în timp ce administrația Donald Trump analizează modul în care sunt distribuite resursele militare americane la nivel global. Ambasadorul SUA la Alianță, Matthew Whitaker, afirmă că aliații europeni trebuie să își asume un rol mai important în apărarea continentului.
Mobilitatea militară, în centrul mesajului transmis de SUA
La Forumul de Securitate din Varșovia, Matthew Whitaker a pledat pentru modernizarea infrastructurii care permite transferul trupelor și al echipamentelor militare către Europa de Est. Obiectivul este ca Alianța să poată trimite întăriri într-un timp cât mai scurt, în cazul unei crize de securitate.
Oficialul american a indicat mai multe probleme care trebuie abordate: infrastructura învechită a bazelor militare, aprovizionarea cu combustibil și acordurile privind staționarea forțelor americane în Europa.
Mesajul său pune accentul nu doar pe disponibilitatea trupelor, ci și pe condițiile necesare pentru ca acestea să ajungă rapid acolo unde este nevoie de ele, conform Politico.
Washingtonul analizează distribuția forțelor americane
Declarațiile vin în contextul reevaluării prezenței militare americane în Europa de către administrația Trump. Whitaker nu a anunțat însă o decizie privind retragerea sau relocarea unor contingente.
Ambasadorul a explicat că Washingtonul își examinează angajamentele militare în raport cu prioritățile sale globale. În ordinea prezentată de acesta, Europa se află pe poziția a patra, după securitatea internă, emisfera vestică și regiunea Pacificului.
„Superputerile și marile puteri mondiale s-au confruntat, în mare parte, cu provocări atunci când și-au extins prea mult influența”, a afirmat Whitaker. El a adăugat că Donald Trump își dorește aliați „capabili și independenți”.
Aliații europeni, îndemnați să crească investițiile în apărare
Reprezentantul SUA a cerut statelor europene să contribuie mai mult la propria securitate și a criticat guvernele care nu ating nivelurile convenite pentru cheltuielile militare.
Whitaker a menționat Cehia, susținând că bugetul de apărare al acesteia pentru 2026 ar reprezenta aproximativ 1,8% din PIB.
Apelul la creșterea contribuției europene a fost însoțit de un mesaj privind continuarea implicării americane în securitatea continentului.
„Statele Unite nu vor să se retragă. Vă cerem doar să faceți un pas înainte”, a declarat ambasadorul.
UE urmărește reducerea dependenței militare de Washington
În paralel, Uniunea Europeană încearcă să își dezvolte capacitățile de apărare în domenii precum combaterea dronelor, comunicațiile prin satelit și supravegherea.
Aceste eforturi urmăresc reducerea dependenței de resursele americane. Oficialii europeni susțin însă că NATO trebuie să rămână principalul garant al apărării colective a continentului.
Pentru România și celelalte țări de pe flancul estic, discuțiile au o miză directă: posibilitatea de a primi rapid întăriri aliate în cazul unei crize. Pe fondul preocupărilor legate de amenințarea Rusiei, infrastructura militară și capacitatea de deplasare a forțelor rămân elemente centrale ale consolidării apărării regionale.