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Locale· 1 min citire
Adolescentul de 16 ani dispărut în apele Siretului este în continuare căutat. Intervin echipe din trei județe
Adolescent disparut Siret
Pompierii și scafandrii caută pentru a doua zi consecutiv un adolescent de 16 ani dispărut în apele râului Siret. Băiatul a fost văzut ultima dată duminică, în zona podului Nănești-Lungoci din județul Galați. Operațiunea a fost oprită pe parcursul nopții și reluată luni dimineață. La căutări participă echipe ale inspectoratelor pentru situații de urgență din Galați, Vrancea și Bacău.
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