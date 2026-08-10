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Adolescentul de 16 ani dispărut în apele Siretului este în continuare căutat. Intervin echipe din trei județe

Adolescent disparut Siret

Adolescent disparut Siret

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 11:09

Pompierii și scafandrii caută pentru a doua zi consecutiv un adolescent de 16 ani dispărut în apele râului Siret. Băiatul a fost văzut ultima dată duminică, în zona podului Nănești-Lungoci din județul Galați. Operațiunea a fost oprită pe parcursul nopții și reluată luni dimineață. La căutări participă echipe ale inspectoratelor pentru situații de urgență din Galați, Vrancea și Bacău.

Intervenția este coordonată de ISU Galați, deoarece zona se află în competența acestei instituții. Inspectoratul a trimis o ambarcațiune, un echipaj SMURD și o autospecială de intervenție. ISU Vrancea participă cu o autospecială și doi scafandri. De la ISU Bacău au fost trimise o autospecială de intervenție și un scafandru.

Dispariția adolescentului a fost anunțată duminică după-amiază. Băiatul se afla la scăldat împreună cu alți doi copii. Cei trei au intrat în apă de pe malul râului, în dreptul localității Lungoci. Adolescentul nu a mai reușit să iasă la suprafață.

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