Gheorghe Piperea atacă dur PNL și USR după boicotul din Parlament: „Este o jignire la adresa inteligenței românilor”

Gheorghe Piperea atacă dur PNL și USR după boicotul din Parlament și respinge acuzațiile privind existența unei alianțe de guvernare PSD-AUR. Europarlamentarul susține că liberalii și USR refuză să accepte noua configurație din Legislativ și îi critică direct pe Oana Țoiu, Radu Miruță și Ilie Bolojan.
Gheorghe Piperea lansează un atac extrem de dur la adresa PNL și USR, pe fondul scandalului izbucnit în Parlament după schimbarea raportului de forțe în structurile de conducere. Europarlamentarul respinge ideea că PSD și AUR ar forma o alianță de guvernare și susține că, în realitate, puterea executivă continuă să fie exercitată de PNL și USR.
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Piperea critică și boicotul anunțat de cele două formațiuni după pierderea unor poziții în conducerea Camerei Deputaților. În opinia sa, partidele clasate pe primele două locuri la alegerile parlamentare din decembrie 2024 trebuie să aibă o pondere mai mare în conducerea Legislativului, iar reacția PNL și USR nu ar avea o justificare politică reală.
De ce spune Gheorghe Piperea că actuala situație politică a devenit „dramatică”?
Gheorghe Piperea și-a început intervenția printr-o comparație cu povestea împăratului care pretinde că poartă haine noi, deși este gol. Mesajul său este că realitatea politică trebuie spusă direct, chiar dacă aceasta devine incomodă pentru cei aflați la putere.
„Trebuie să începem prin demersul simplu pe care l-a făcut copilul de cinci ani, care atunci când l-a văzut pe împărat gol, acel împărat care pretindea că are haine noi, trebuie să arătăm cu degetul, să spunem: uite, acest om este gol. Dacă n-ar fi caragios, rectific, dacă n-ar fi dramatic, ar fi caragios”, a declarat Gheorghe Piperea.
De aici, europarlamentarul a trecut la una dintre principalele teme ale scandalului politic: acuzațiile potrivit cărora între AUR și PSD s-ar fi format o nouă alianță care controlează Parlamentul.
Cine spune Piperea că se află, de fapt, la guvernare?
Gheorghe Piperea respinge categoric ideea unei alianțe de guvernare între AUR și PSD. El susține că PNL, prin „aripa Bolojan”, și USR sunt formațiunile care continuă să exercite puterea executivă, în ciuda moțiunii de cenzură prin care Guvernul a fost demis.
„Am auzit, nu mai știu cine a vorbit, un domn, spunea că există o alianță la guvernare, de guvernare, pardon, AUR cu PSD. Cum să-i spun? Nu găsesc un cuvânt mai plastic în momentul de față pentru a explica acest lucru. La guvernare în momentul de față este PNL, aripa Bolojan, împreună cu USR”, a spus Piperea.
Acesta a continuat în termeni și mai duri, susținând că prezentarea PSD drept partid aflat la guvernare reprezintă o deformare a realității politice.
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„E la guvernare în condițiile în care parlamentul i-a demis prin moțiune de cenzură. Și să spui că la guvernare în momentul de față au PSD este mai mult decât caragios. Este o jignire la adresa inteligenței întregii clase... pardon, întregului electorat din România”, a declarat acesta.
De ce consideră Piperea nejustificat boicotul PNL și USR?
Europarlamentarul apără noua împărțire a funcțiilor din Parlament și spune că rezultatul alegerilor din decembrie 2024 trebuie să se reflecte și în structurile de conducere ale Legislativului. În argumentația sa, partidele aflate pe primele două poziții electoral trebuie să aibă o reprezentare mai importantă decât formațiunile clasate pe locurile trei și patru.
„Eu nu înțeleg ce este atât de în neregulă ca partidele numărul unu și numărul doi, nu în sondajele de astăzi, mă refer la rezultatele alegerilor din decembrie 2024, să dețină majoritatea conducerii parlamentului. Cei care sunt pe locurile 3 și respectiv 4 se plâng de faptul că locurile 1 și 2 dețin majoritatea în conducerea parlamentului”, a afirmat acesta.
Piperea spune că, din punctul său de vedere, regulile majorității sunt suficient de clare și că tocmai de aceea nu înțelege decizia PNL și USR de a răspunde prin boicot.
„Este pur și simplu stupid, pentru că, din punctul de vedere al matematicii, locul 3 și 4 se plasează amândouă după locul 1 și 2, iar din punctul de vedere al regulilor majorității, care reguli fac parte din statutele parlamentului, asta trebuie să se întâmple. Așa că nu înțeleg care este motivația acestui așa-zis boicot”, a mai spus Gheorghe Piperea.
Ce fel de boicot spune Piperea că și-ar dori din partea PNL și USR?
Gheorghe Piperea întoarce ideea boicotului împotriva celor două formațiuni și afirmă că ar prefera ca reprezentanții PNL și USR să nu mai participe deloc la administrarea țării. El îi acuză că iau decizii cu efecte pe termen foarte lung și că gestionează prost domenii importante ale statului.
„N-ar fi rău dacă s-ar practica un boicot care ar fi foarte bun pentru România: să nu mai participe sub nicio formă la administrarea treburilor țării acești domni, care, deși sunt de mijloc în parlament, se apucă și fac legi ale salarizării care pică în parlament sau na, negocieri în mod penibil”, a declarat Piperea.
Europarlamentarul critică și contractele financiare despre care susține că vor produce obligații pentru mai multe generații.
„Se apucă și fac contracte de 17 miliarde de euro pe 45 de ani de zile distanță de acum încolo, adică să fie plătite acele credite și acele dobânzi și de nepoții noștri, și de strănepoții noștri, și probabil și de str-strănepoții noștri”, a afirmat acesta.
De ce îi atacă Gheorghe Piperea direct pe Țoiu, Miruță și Bolojan?
Cele mai directe critici ale lui Gheorghe Piperea îi vizează pe Oana Țoiu, Radu Miruță și Ilie Bolojan. Europarlamentarul contestă faptul că aceștia continuă să ocupe poziții importante și să ia decizii în domenii precum politica externă, apărarea și conducerea Executivului.
„N-aș vrea de exemplu să mai văd că se ocupă de politica externă a României domnul Țoiu, de apărarea României e domnul Miriță, Miruță, cum se numește domnul cu centimetri, și de asemenea n-aș vrea să văd că se ocupă de gestionarea acestei țări domnul Bolojan”, a spus Piperea.
Atacul cel mai dur este îndreptat către Ilie Bolojan. Piperea afirmă că acesta continuă să se comporte ca și cum poziția sa nu ar putea fi contestată, deși Guvernul său a fost demis. El invocă și o cifră de 82% privind nivelul de respingere a lui Bolojan, însă nu indică în intervenția sa sursa sau sondajul din care provine procentul.
„Deși este demis de foarte multă vreme și deși este detestat efectiv de 82% dintre români, el este în continuare acolo și se consideră un adevărat mesia, care nu poate să fie înlocuit”, a declarat Gheorghe Piperea.
Cum își încheie Piperea atacul la PNL și USR?
Europarlamentarul revine la ideea boicotului și spune că, dacă PNL și USR doresc să recurgă la o asemenea formă de protest, atunci ar prefera ca aceasta să se traducă prin retragerea persoanelor pe care le consideră responsabile pentru actuala situație politică.
„Aș vrea să văd un boicot de acest gen la cele trei persoane pe care vi le-am indicat: Țoiu, Miruță, Bolojan”, a conchis Gheorghe Piperea.