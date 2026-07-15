Marius Budăi l-a pus la zid pe Ilie Bolojan după un an de mandat: „Mitul salvatorului s-a prăbușit. Românii trăiesc tot mai greu”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 10:01

Marius Budăi, deputat PSD și fost ministru al Muncii, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, după un an de mandat. Social-democratul susține că nivelul de trai al românilor a scăzut, economia a încetinit, iar statul continuă să se împrumute tot mai mult. În opinia sa, „mitul salvatorului” s-a prăbușit, iar costurile sunt suportate de populație.

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