Marius Budăi l-a pus la zid pe Ilie Bolojan după un an de mandat: „Mitul salvatorului s-a prăbușit. Românii trăiesc tot mai greu”

Marius Budăi, deputat PSD și fost ministru al Muncii, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, după un an de mandat. Social-democratul susține că nivelul de trai al românilor a scăzut, economia a încetinit, iar statul continuă să se împrumute tot mai mult. În opinia sa, „mitul salvatorului” s-a prăbușit, iar costurile sunt suportate de populație.
Budăi: „Românii au plătit prea scump mitul salvatorului”
Deputatul PSD afirmă că activitatea unui guvern trebuie evaluată prin efectele pe care deciziile sale le au asupra vieții oamenilor, nu prin discursuri sau campanii de imagine. Marius Budăi susține că, după un an de mandat al premierului Ilie Bolojan, românii se confruntă cu scăderea puterii de cumpărare, nesiguranță economică și cheltuieli tot mai greu de acoperit.
„Mitul «salvatorului» s-a prăbușit. Iar nota de plată este achitată, zi de zi, de milioane de români”, a transmis fostul ministru al Muncii. Acesta consideră că bilanțul guvernării nu este doar unul politic, ci reflectă un an în care promisiunile au fost înlocuite de teama oamenilor că nu își vor mai putea acoperi cheltuielile de zi cu zi.
Acuzații privind economia, inflația și datoria publică
Marius Budăi susține că perspectiva unei creșteri economice de 2,4% a fost înlocuită de un regres de minus 1,2%, iar în fiecare zi 165 de români și-ar pierde locul de muncă. Deputatul PSD afirmă și că puterea de cumpărare a pensionarilor a înregistrat cea mai mare scădere din ultimii 25 de ani, în timp ce salariații ar fi resimțit cel mai puternic declin din ultimii 15 ani.
Potrivit cifrelor prezentate de acesta, inflația ar fi crescut de la 5,8% la 10,9%, motorina s-ar fi scumpit de la 7 lei la aproape 10 lei pe litru, iar facturile la energie ar fi crescut cu 60%. Budăi mai susține că Guvernul s-a împrumutat cu 25 de miliarde de lei mai mult decât în perioada precedentă, în timp ce datoria publică continuă să avanseze.
„Dacă statul se împrumută tot mai mult, iar românii trăiesc tot mai greu, întrebarea firească este una singură: unde se văd rezultatele acestor împrumuturi? În buzunarele oamenilor, cu siguranță nu”, a scris deputatul PSD.
Povestea unui părinte care a renunțat la carne
Pentru a descrie situația familiilor afectate de scumpiri, Marius Budăi a relatat discuția avută în Botoșani cu un părinte singur care crește doi copii. Acesta i-ar fi spus că a renunțat să mai cumpere carne în urmă cu trei luni, deoarece veniturile nu îi mai ajung.
Fostul ministru al Muncii consideră că situația nu este una izolată, ci arată dificultățile prin care trec tot mai multe familii. Oamenii își modifică lista de cumpărături nu pentru că și-au schimbat preferințele, ci pentru că nu mai au suficienți bani până la sfârșitul lunii.
Bolojan, acuzat că a ales conflictul în locul dialogului
Marius Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că a preferat confruntarea politică în locul dialogului și al căutării unor soluții. Potrivit deputatului PSD, premierul ar fi respins propunerile social-democraților privind protejarea puterii de cumpărare, sprijinirea economiei și apărarea veniturilor românilor.
„Demonizarea adversarului politic nu plătește facturi, nu creează locuri de muncă și nu pune pâine pe masa oamenilor. Românii așteaptă rezultate, nu conflicte permanente”, a transmis Budăi. Acesta afirmă că România are nevoie de un lider care să unească și să construiască, nu de unul care transformă fiecare dezbatere într-o confruntare politică.
„Am plătit cu un an pierdut”
Deputatul PSD susține că efectele guvernării se văd în pensiile și salariile care valorează tot mai puțin, în datoriile aflate în creștere și în dificultățile familiilor de a cumpăra produse de bază și de a-și achita facturile. În opinia sa, acestea nu mai pot fi prezentate drept percepții sau propagandă, deoarece reprezintă realitatea trăită de milioane de români.
„Am plătit cu un an pierdut, cu salarii care nu mai ajung, cu pensii care valorează tot mai puțin, cu datorii tot mai mari și fără speranța că mâine va fi mai bine. Și asta, pentru un «miracol» care s-a dovedit a fi doar o poveste bună de spus la televizor”, a încheiat Marius Budăi.