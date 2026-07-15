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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan participă la o întâlnire tehnică pentru Codul Urbanismului. România riscă să piardă un miliard de euro din PNRR
Nicușor Dan
Publicat15 iul. 2026, 09:59
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan va participa joi, la Palatul Cotroceni, la o întâlnire tehnică dedicată Codului Urbanismului, unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), conform Realitatea PLUS.
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