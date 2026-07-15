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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan participă la o întâlnire tehnică pentru Codul Urbanismului. România riscă să piardă un miliard de euro din PNRR

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iul. 2026, 09:59
SursăRealitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan va participa joi, la Palatul Cotroceni, la o întâlnire tehnică dedicată Codului Urbanismului, unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), conform Realitatea PLUS.

Potrivit surselor, la discuții nu vor participa lideri politici, ci echipe tehnice și reprezentanți ai administrației locale. Întâlnirea nu are legătură cu negocierile politice, care rămân blocate, în contextul neînțelegerilor dintre partidele parlamentare.

Discuțiile vor viza forma finală a proiectului de lege, astfel încât documentul să poată fi transmis Comisiei Europene înainte de votul din Parlament. Participanții urmează să analizeze observațiile formulate și să stabilească varianta finală a Codului Urbanismului. Unul dintre cele mai sensibile puncte este cel referitor la emiterea autorizațiilor de construire.

Potrivit surselor politice, președintele Nicușor Dan susține aplicarea rezultatului referendumului local, astfel încât autorizațiile de construire să fie emise integral de Primăria Capitalei, prin Primăria Generală. În prezent, proiectul Codului Urbanismului se află la Camera Deputaților. Ministrul interimar al Dezvoltării a cerut adoptarea acestuia într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, însă sursele susțin că ședința programată pentru 20 iulie ar putea fi amânată. Miza este una importantă, deoarece neadoptarea acestei reforme poate duce la pierderea unui jalon din PNRR și a unei finanțări de aproximativ un miliard de euro.

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