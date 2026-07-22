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Politica· 2 min citire
Moment istoric la Palatul Cotroceni. Prima vizită a unui președinte indian în România după 32 de ani
FOTO: Arhivă
Președintele Nicușor Dan o va primi, joi, la Palatul Cotroceni, pe președinta Republicii India, Droupadi Murmu, care va efectua o vizită de stat în România, în perioada 23-25 iulie 2026, la invitația părții române, potrivit Administrației Prezidențiale.
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