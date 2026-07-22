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Politica· 2 min citire

Moment istoric la Palatul Cotroceni. Prima vizită a unui președinte indian în România după 32 de ani

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 11:14

Președintele Nicușor Dan o va primi, joi, la Palatul Cotroceni, pe președinta Republicii India, Droupadi Murmu, care va efectua o vizită de stat în România, în perioada 23-25 iulie 2026, la invitația părții române, potrivit Administrației Prezidențiale.

Parteneriatul România–India, pe agenda discuțiilor de la Cotroceni

Discuțiile dintre cei doi șefi de stat vor viza consolidarea Parteneriatului Extins dintre România și Republica India în contextul aniversării anul viitor a 80 de ani de relații diplomatice bilaterale.

Totodată, dezvoltarea relațiilor interumane prin intensificarea schimburilor culturale, academice, sportive, precum și în domeniile cercetării și inovării, alături de aprofundarea cooperării economice bilaterale, se află pe agenda discuțiilor.

“Se remarcă, în acest sens, dinamica ascendentă a relației, evidențiată în special după adoptarea în 2024 a Declarației Comune de marcare a zece ani de parteneriat extins și pe fondul consolidării fără precedent a Parteneriatului Strategic dintre Uniunea Europeană și Republica India”, arată Palatul Cotroceni

Forum economic româno-indian, organizat la București

În marja vizitei oficiale, va avea loc, la 24 iulie, un Forum economic bilateral, inaugurat de cei doi Șefi de stat, la care vor lua parte reprezentanți ai mediului de afaceri din România și din Republica India, precum și ai autorităților române.

Vizita de stat a președintei Republicii India în România reprezintă un moment de referință în relația bilaterală, marcând reluarea dialogului politic la cel mai înalt nivel, după un interval de două decenii.

Cea mai recentă vizită a unui șef de stat român în Republica India a avut loc în anul 2006, iar în 1994 a avut loc ultima vizită a unui președinte al Republicii India în România.

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