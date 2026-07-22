Crin Antonescu susține Platforma Conservatoare din PNL: „Userizarea PNL-ului înseamnă moartea partidului”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 08:24

Fostul lider al Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, și-a exprimat sprijinul pentru Platforma Conservatoare lansată de contestatarii actualei conduceri a partidului. Declarația a fost făcută în exclusivitate în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, unde fostul președinte al PNL a avertizat că îndepărtarea formațiunii de valorile sale tradiționale ar putea avea consecințe grave.

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