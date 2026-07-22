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Politica· 2 min citire

Crin Antonescu susține Platforma Conservatoare din PNL: „Userizarea PNL-ului înseamnă moartea partidului”

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 08:24

Fostul lider al Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, și-a exprimat sprijinul pentru Platforma Conservatoare lansată de contestatarii actualei conduceri a partidului. Declarația a fost făcută în exclusivitate în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, unde fostul președinte al PNL a avertizat că îndepărtarea formațiunii de valorile sale tradiționale ar putea avea consecințe grave.

„Userizarea PNL-ului înseamnă moartea partidului”, a afirmat Crin Antonescu, criticând direcția în care, în opinia sa, se îndreaptă liberalii. Acesta consideră că PNL trebuie să își păstreze identitatea doctrinară și să reprezinte în continuare electoratul conservator, fără a adopta politici sau mesaje care să îl îndepărteze de baza sa tradițională de susținători.

Platforma Conservatoare a fost propusă de mai mulți membri ai partidului nemulțumiți de actuala conducere și de orientarea politică promovată în ultima perioadă. Inițiatorii susțin că PNL are nevoie de o reafirmare a valorilor conservatoare pentru a-și recâștiga electoratul pierdut.

În același context, europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat că o parte importantă a votanților conservatori ai PNL s-a reorientat către Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Potrivit acestuia, această migrație electorală se reflectă și în sondajele de opinie, unde AUR ar depăși pragul de 40%.

Rareș Bogdan a avertizat că PNL riscă să piardă și mai mult teren dacă nu își redefinește rapid strategia politică și nu reușește să recâștige încrederea electoratului tradițional. În opinia sa, partidul trebuie să își clarifice identitatea doctrinară și să răspundă așteptărilor susținătorilor săi.

Declarațiile lui Crin Antonescu și Rareș Bogdan vin într-un moment în care în interiorul PNL au loc dezbateri privind viitorul formațiunii și direcția pe care aceasta ar trebui să o urmeze, pe fondul rezultatelor electorale și al schimbărilor din scena politică românească.

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