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Politica· 2 min citire
Crin Antonescu susține Platforma Conservatoare din PNL: „Userizarea PNL-ului înseamnă moartea partidului”
Fostul lider al Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, și-a exprimat sprijinul pentru Platforma Conservatoare lansată de contestatarii actualei conduceri a partidului. Declarația a fost făcută în exclusivitate în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, unde fostul președinte al PNL a avertizat că îndepărtarea formațiunii de valorile sale tradiționale ar putea avea consecințe grave.
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