Radu Miruță, după incidentul cu nava comercială din Marea Neagră: „Războiul de la granița României este o realitate”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 23:22

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, afirmă că incidentul cu nava GAS LISBON din Marea Neagră demonstrează că războiul de la granița României este o amenințare reală și cere investiții în apărare.

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