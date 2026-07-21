Radu Miruță, după incidentul cu nava comercială din Marea Neagră: „Războiul de la granița României este o realitate”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, afirmă că incidentul cu nava GAS LISBON din Marea Neagră demonstrează că războiul de la granița României este o amenințare reală și cere investiții în apărare.
Radu Miruță: Incidentul din Marea Neagră arată că România trebuie să fie pregătită
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a transmis un mesaj după incidentul petrecut în Marea Neagră, unde nava comercială GAS LISBON a fost cuprinsă de un incendiu în apropierea Zonei Economice Exclusive a României. Oficialul susține că evenimentul reprezintă un nou semnal de alarmă privind riscurile generate de războiul din apropierea granițelor țării.
Potrivit ministrului, conflictul din regiune nu mai poate fi tratat ca un simplu subiect de dezbatere politică, ci trebuie privit ca o realitate care impune măsuri concrete pentru consolidarea securității naționale.
Investițiile în Armată, considerate o necesitate
În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Radu Miruță a subliniat că modernizarea și dotarea Armatei Române reprezintă o obligație față de cetățeni și nu o opțiune.
Acesta a precizat că evenimentele recente demonstrează cât de important este ca instituțiile responsabile de apărare și intervenție să fie pregătite să răspundă rapid în situații de criză.
„Incidentul din noaptea trecută din Marea Neagră, în afara apelor teritoriale românești, este încă un avertisment că războiul de la granița României nu este o temă de dezbatere politică, ci o realitate care ne obligă să fim pregătiți. Într-un astfel de context, investițiile în înzestrarea și organizarea Armatei Române nu sunt un moft și nici o opțiune, ci o obligație față de siguranța cetățenilor.
În același timp, vedem tot mai des campanii de dezinformare și fake news care încearcă să convingă oamenii că nu există niciun pericol, că războiul nu ne privește sau chiar că Rusia nu este statul agresor în acest conflict. Realitatea este însă încăpățânată și se tot așază în fața ochilor chiar și celor care o neagă. La doar câteva zeci de kilometri de granițele noastre se desfășoară, de peste patru ani, un război declanșat prin agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei. România nu își poate permite să își construiască politicile de securitate pe iluzii sau pe propaganda celor care încearcă să minimalizeze această amenințare.
Tocmai de aceea merită apreciată reacția exemplară a instituțiilor statului. Colegii de la Autoritatea Navală Română, prin MRCC Constanța, împreună cu ARSVOM și celelalte structuri implicate ale MAI, au coordonat rapid operațiunea de căutare și salvare după incendiul produs la bordul navei GAS LISBON. Misiunea s-a încheiat cu succes: toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, iar persoanele rănite au fost transportate în siguranță pentru îngrijiri medicale.
Securitatea României nu se apără prin sloganuri și teorii conspiraționiste. Se apără prin oameni bine pregătiți, instituții care funcționează, investiții în apărare și capacitatea statului de a reacționa rapid atunci când situația o impune.”, a zis Radu Miruță în mediul online.