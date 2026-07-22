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Politica· 1 min citire

Sesiune extraordinară la Camera Deputaților, săptămâna viitoare. Legile care vor fi dezbătute în Parlament

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 12:50

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a decis, miercuri, convocarea deputaților într-o sesiune extraordinară care se va desfășura în perioada 27–31 iulie 2026.

”Camera Deputaților se convoacă în sesiune extraordinară în data de 27 iulie 2026, ora 9:00, pentru perioada 27-31 iulie 2026”, potrivit deciziei conducerii Camerei.

Legile care vor fi dezbătute în Parlament

Printre principalele proiecte înscrise pe ordinea de zi se numără Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, aflat în procedură de urgență, pentru care Camera Deputaților are rol de for decizional.

Totodată, deputații vor analiza modificări ale Legii privind reforma în domeniul sănătății, precum și proiectul de lege pentru aprobarea unei ordonanțe de urgență referitoare la acordarea primelor de carieră destinate personalului din învățământul de stat.

Agenda sesiunii extraordinare cuprinde și alte inițiative legislative, iar programul detaliat al lucrărilor va fi stabilit în cadrul reuniunii.

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