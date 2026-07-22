Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Sesiune extraordinară la Camera Deputaților, săptămâna viitoare. Legile care vor fi dezbătute în Parlament
FOTO: Arhivă
Biroul Permanent al Camerei Deputaților a decis, miercuri, convocarea deputaților într-o sesiune extraordinară care se va desfășura în perioada 27–31 iulie 2026.
Citește și
- 12:51Încăpățânarea lui Bolojan costă România 64 de milioane de euro pe zi. Pierderile din interimat se apropie de 5 miliarde
- 11:43Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Românii sunt sărăciți, iar România este jefuită! Guvernul taie salariile, dar plătește miliarde pentru propriile eșecuri!”
- 11:36Dragoș Pîslaru preferă scandalul în locul soluțiilor. Ministrul ironizează decizia instanței: „Remarcăm un record de viteză al juriștilor”
- 11:34Pîslaru, față în față cu sindicatele la Ministerul Muncii după greva din spitale. Legea salarizării, în impas
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News