„Se numesc principii, domnule Grindeanu”. Dan Dungaciu cere alegeri anticipate și spune că actuala clasă politică și-a epuizat soluțiile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 12:32

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, afirmă că formațiunea din care face parte nu are nicio înțelegere cu Guvernul și susține că alegerile anticipate reprezintă singura soluție pentru depășirea actualei crize politice. Liderul AUR spune că partidul său își bazează acțiunile pe „principii și viziuni strategice”, nu pe înțelegeri de culise.

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