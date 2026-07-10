„Se numesc principii, domnule Grindeanu”. Dan Dungaciu cere alegeri anticipate și spune că actuala clasă politică și-a epuizat soluțiile

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, afirmă că formațiunea din care face parte nu are nicio înțelegere cu Guvernul și susține că alegerile anticipate reprezintă singura soluție pentru depășirea actualei crize politice. Liderul AUR spune că partidul său își bazează acțiunile pe „principii și viziuni strategice”, nu pe înțelegeri de culise.
Într-o declarație publică, Dan Dungaciu a afirmat că, în ultima perioadă, AUR a fost ținta unor acuzații contradictorii.
„Am fost implicați, în ultima vreme, într-o luptă pe care nu am declanșat-o noi. Am fost acuzați că avem o înțelegere cu Guvernul de la Palatul Victoria pentru a menține acest guvern în funcție cât mai mult. Zilele trecute am fost acuzați, dimpotrivă, că am avea o înțelegere cu același partid, cu același guvern, pentru a declanșa alegeri anticipate.”
Liderul AUR vorbește despre o „disperare colectivă”
Dan Dungaciu a criticat ceea ce a numit incoerența acestor acuzații și a susținut că ele nu ar avea la bază o analiză rațională a situației politice din România.
„Trec peste incoerența acestor acuzații, care nu arată decât o disperare colectivă majoră, în niciun caz o viziune rațională despre ceea ce trebuie făcut în România.”
Potrivit acestuia, motivele și obiectivele politice ale AUR nu trebuie căutate la Palatul Cotroceni sau la Palatul Victoria.
„Mesajul nostru este simplu. Nu mai căutați rațiunile și resorturile politice ale Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) în cotloanele sau văgăunile Palatelor Cotroceni ori Victoria. Nu de acolo ne extragem mizele.”
AUR spune că alegerile anticipate sunt singura soluție
Prim-vicepreședintele AUR a declarat că formațiunea sa susține organizarea de alegeri anticipate nu doar pentru că este bine poziționată în sondaje, ci pentru că vede această variantă drept singura soluție pentru reechilibrarea țării.
„Vrem alegeri anticipate nu pentru că AUR este cel mai bine plasat în sondaje, sau nu doar pentru asta. Vrem alegeri anticipate pentru că aceasta este singura soluție pentru reechilibrarea României și pentru ca relația dintre reprezentarea politică instituțională și opțiunile cetățenilor să fie adusă într-o minimă concordanță. Despre asta este vorba.”
Dan Dungaciu consideră că orice formulă guvernamentală care ar putea fi construită în actuala configurație politică nu ar face decât să amâne problemele.
„În afara acestei soluții nu există alta. Știți foarte bine că, indiferent ce guvern veți încropi, nu faceți decât să mutați criza de pe azi pe mâine, de pe mâine pe poimâine. Nu este, în niciun caz, o soluție pentru a reda echilibrul unei țări care trăiește, oricum, într-o perioadă profund dezechilibrată. Deci nu ținem pe nimeni la putere, dimpotrivă!”
Liderul AUR spune că este dispus să negocieze cu orice partid
În același discurs, Dan Dungaciu a afirmat că AUR este dispus să înceapă discuții privind organizarea de alegeri anticipate cu orice formațiune politică.
„Am anunțat de la început și am reiterat, cu ceva timp în urmă, că suntem dispuși ca, de mâine, să începem negocierile pentru alegeri anticipate cu orice partid, fie că este vorba despre PNL, PSD, USR sau orice alt partid.”
Acesta a adăugat că la astfel de discuții ar trebui să participe și reprezentanții Palatului Cotroceni.
„Am mai spus că ar fi bine, pentru grăbirea procesului, să participe la aceste negocieri inclusiv reprezentanții Palatului Cotroceni, de preferat nu cei care una spun în privat și alta în spațiul public.”
„Vechea clasă politică nu vrea să iasă din scenă”
Dan Dungaciu susține că principala problemă a României este reprezentată de actuala clasă politică, despre care afirmă că nu mai are soluții, dar refuză să se retragă.
„Marea problemă a României de astăzi este că o clasă politică, ce a condus România timp de 30 de ani și se apropie de sfârșit, nu vrea să iasă din scenă, deși știe că nu mai are soluții.”
În opinia sa, scena politică este marcată de tensiuni atât între partide, cât și între formațiunile politice și Palatul Cotroceni.
„Problema este următoarea: în primul rând, nu vor să iasă din scenă; în al doilea rând, între ei există tensiuni majore; în al treilea rând, există tensiuni majore între partidele politice și Palatul Cotroceni, fiecare încercând să se salveze pe sine, chiar și în detrimentul foștilor parteneri de drum din politica românească.”
AUR spune că va ajunge la guvernare
Prim-vicepreședintele AUR a declarat că fiecare actor politic are propriile calcule și propriile interese și a anunțat că partidul său va vorbi în perioada următoare despre proiectul politic al președintelui Nicușor Dan.
În final, Dan Dungaciu a afirmat că AUR își construiește strategia exclusiv pe principii și că formațiunea va ajunge, mai devreme sau mai târziu, la guvernare.
„Despre partidele politice, reiterez același mesaj: nu facem politică bazată pe altceva decât pe principii și pe viziuni strategice, pe care le anunțăm românilor, nu doar electoratului nostru, în fiecare zi.
De aceea AUR este diferit de voi. Și de aceea AUR va ajunge să guverneze România, mai devreme sau mai târziu. Că vă place sau nu.”