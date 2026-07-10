Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Nicușor Dan a devenit garantul crizei politice, deși ar fi trebuit să fie garantul democrației”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 11:35

Liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu avertizează că excluderea deliberată a AUR de la orice formulă de guvernare prelungește criza politică și demonstrează că Nicușor Dan a renunțat la rolul de garant al democrației pentru a deveni garantul blocajului instituțional.

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