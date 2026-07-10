Gabriela Firea respinge acuzațiile privind monitorizarea mesajelor private: „WhatsApp, Signal și Telegram nu vor fi verificate”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 13:28

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea susține că informațiile potrivit cărora instituțiile europene ar urma să verifice mesajele private ale cetățenilor sunt false. Într-un mesaj publicat vineri pe Facebook, aceasta afirmă că votul din Parlamentul European a vizat exclusiv prelungirea unui cadru temporar pentru combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor în mediul online.

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