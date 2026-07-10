Gabriela Firea respinge acuzațiile privind monitorizarea mesajelor private: „WhatsApp, Signal și Telegram nu vor fi verificate”

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea susține că informațiile potrivit cărora instituțiile europene ar urma să verifice mesajele private ale cetățenilor sunt false. Într-un mesaj publicat vineri pe Facebook, aceasta afirmă că votul din Parlamentul European a vizat exclusiv prelungirea unui cadru temporar pentru combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor în mediul online.
Firea: „Nimeni nu va verifica mesajele private”
Gabriela Firea a transmis că aplicații precum WhatsApp, Signal și Telegram nu intră sub incidența regulamentului adoptat de Parlamentul European și că mesajele private ale utilizatorilor nu vor fi monitorizate.
„WhatsApp, Signal, Telegram etc. NU vor fi verificate de instituțiile europene! Nimeni NU va verifica mesajele private, ci doar se menține protecția copiilor în mediul online”, a scris europarlamentarul.
Potrivit acesteia, monitorizarea unor platforme online utilizate de copii, inclusiv jocuri precum Roblox sau Minecraft, reprezintă „o dorință legitimă și necesară de a-i proteja pe copii de hărțuitorii și abuzatorii care îi racolează”.
Ce s-a votat, de fapt, în Parlamentul European
Firea afirmă că în spațiul public au circulat informații false despre votul din Parlamentul European și susține că nu a fost adoptat regulamentul cunoscut drept „Chat Control”.
„Nu s-a votat ca statul, Uniunea Europeană sau politicienii să citească mesajele, emailurile ori conversațiile private ale oamenilor. Nu s-a votat regulamentul permanent aflat încă în negociere, cel prezentat în spațiul public drept «Chat Control»”, a precizat aceasta.
Potrivit europarlamentarului, Parlamentul European a votat poziția privind prelungirea Regulamentului (UE) 2021/1232, un cadru temporar care permite unor furnizori de servicii de comunicare online să utilizeze, în mod voluntar și în condiții limitate, tehnologii pentru detectarea și raportarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.
„Am votat cu responsabilitate pentru protecția copiilor”
Gabriela Firea susține că forma adoptată de Parlamentul European exclude din domeniul de aplicare comunicațiile criptate pe aplicații precum WhatsApp, Signal și Telegram și că nu prevede accesul la conversațiile private ale utilizatorilor.
„Cei care spun că s-a votat «citirea mesajelor oamenilor» fie nu știu ce s-a votat, fie aleg să comunice fals, pentru că miza votului a fost să nu lăsăm Europa fără protecția copiilor exact în mediul online”, a afirmat aceasta.
În final, europarlamentarul PSD a precizat că a susținut proiectul alături de grupul social-democrat, afirmând că a votat „cu responsabilitate pentru protecția copiilor din România și din întreaga Uniune Europeană”.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la
https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026