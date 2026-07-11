Un lider PSD avansează scenariul anticipatelor: „Dacă restul partidelor vor interimat, le dorim succes până la alegeri”

Publicat 11 iul. 2026, 06:46 Actualizat 11 iul. 2026, 06:48 Sursă Realitatea PLUS

Criza politică din România pare departe de a fi soluționată prin dialog, iar Partidul Social Democrat (PSD) indică tot mai clar varianta alegerilor anticipate ca fiind singura soluție viabilă pentru deblocarea țării. Senatorul PSD Bogdan Matei a lansat un avertisment dur la adresa celorlalte formațiuni politice, sugerând că actualul blocaj este întreținut de partidele care se mulțumesc cu formula actuală de guvernare provizorie.

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