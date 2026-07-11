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Politica· 2 min citire

Un lider PSD avansează scenariul anticipatelor: „Dacă restul partidelor vor interimat, le dorim succes până la alegeri”

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 iul. 2026, 06:46
Actualizat11 iul. 2026, 06:48
SursăRealitatea PLUS

Criza politică din România pare departe de a fi soluționată prin dialog, iar Partidul Social Democrat (PSD) indică tot mai clar varianta alegerilor anticipate ca fiind singura soluție viabilă pentru deblocarea țării. Senatorul PSD Bogdan Matei a lansat un avertisment dur la adresa celorlalte formațiuni politice, sugerând că actualul blocaj este întreținut de partidele care se mulțumesc cu formula actuală de guvernare provizorie.

În contextul în care Executivul este condus interimar de Ilie Bolojan, Matei susține că prelungirea acestei stări de provizorat nu face decât să destabilizeze țara și să inducă confuzie în rândul electoratului.

„Românii nu o să mai înțeleagă nimic”

Reprezentantul PSD a subliniat că social-democrații și-au exprimat deja clar opțiunea pentru un guvern cu drepturi depline, capabil să ofere o direcție clară României, însă acuză lipsa de deschidere a partenerilor politici.

„PSD a spus ce își dorește. Dacă celelalte partide politice nu își doresc o guvernare și vor să rămână pe acest interimat, pare că le este bine așa. Noi le dorim mult succes până la alegerile anticipate, când vom vedea ce noi majorități se pot forma în Parlamentul României. Dacă rămânem în aceeași logică a discursurilor, românii nu o să mai înțeleagă nimic”, a declarat Bogdan Matei.

Mingea, în curtea Președintelui

În lipsa unui dialog real între partide pentru formarea unei majorități stabile, PSD consideră că mecanismul constituțional pentru dizolvarea Parlamentului trebuie activat cât mai rapid. Potrivit lui Matei, soluția se află acum în mâna șefului statului.

„În acest moment, dacă nu există disponibilitate la dialog, cred că lucrurile sunt clare și va trebui ca Președintele României, constituțional, să ducă procedura pentru alegeri anticipate”, a adăugat senatorul PSD, făcând referire la respingerea celei de-a doua nominalizări de premier în Parlament, pasul legal obligatoriu prevăzut de Constituție pentru declanșarea scrutinului anticipat.

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