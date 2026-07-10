Kelemen Hunor, apel la PSD, PNL și USR în plin blocaj politic: „Să punem între paranteze supărările”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, le cere liderilor PSD, PNL și USR să lase deoparte tensiunile politice și să caute o soluție pentru ieșirea din blocajul privind desemnarea unui nou premier. Apelul vine înaintea unei noi runde de discuții la Cotroceni, anunțată de președintele Nicușor Dan pentru ziua de luni.
Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul UDMR a transmis că partidele trebuie să se concentreze pe găsirea unei majorități, nu pe reproșuri. Kelemen Hunor susține că, în acest moment, nu mai contează cine a greșit mai mult, ci identificarea unui punct comun între formațiunile care ar putea susține un nou guvern.
„Le-am spus colegilor din PSD, PNL și USR: să punem între paranteze supărările și să căutăm, mai degrabă, soluția. Acum nu trebuie să calculăm cine a greșit mai mult. Acum trebuie să găsim acel punct în care ne putem întâlni.”
Nicușor Dan cere partidelor să vină cu o soluție de majoritate
Președintele Nicușor Dan a anunțat că se va întâlni din nou, luni, cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Șeful statului a spus că, în acest moment, propunerile de premier aflate pe masă, Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, nu au șanse să strângă o majoritate parlamentară.
Nicușor Dan a subliniat că nu va desemna un premier despre care știe dinainte că nu poate obține voturile necesare în Parlament. El a arătat că responsabilitatea principală pentru formarea unei majorități aparține partidelor.
„La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Să nu spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a transmis șeful statului.
Președintele exclude o majoritate cu AUR
Nicușor Dan a precizat că nu va accepta o majoritate formată cu voturi de la AUR, partid pe care l-a descris drept ne-prooccidental. Declarația stabilește una dintre limitele negocierilor pentru viitorul guvern, în condițiile în care partidele încearcă să găsească o formulă care să poată trece de votul Parlamentului.
„Nu voi accepta o majoritate formată cu voturi de la AUR”, a spus președintele.
Luni, liderii partidelor sunt așteptați din nou la Cotroceni pentru a prezenta soluțiile pe care le văd pentru formarea unei majorități. În acest context, UDMR încearcă să joace rolul de mediator între PSD, PNL și USR, pe fondul tensiunilor dintre partide și al riscului ca blocajul politic să afecteze proiectele importante, inclusiv cele legate de PNRR.