PSD avertizează: blocajul politic pune în pericol accesarea fondurilor SAFE pentru apărare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 15:20

PSD a transmis un comunicat prin care solicită tuturor partidelor politice să pună capăt blocajului privind formarea noului guvern, avertizând că întârzierea compromite șansele României de a accesa fonduri europene esențiale pentru consolidarea capacității de apărare, prin instrumentul Security Action for Europe (SAFE).

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