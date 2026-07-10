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Politica· 1 min citire

PSD avertizează: blocajul politic pune în pericol accesarea fondurilor SAFE pentru apărare

PSD

PSD

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 15:20

PSD a transmis un comunicat prin care solicită tuturor partidelor politice să pună capăt blocajului privind formarea noului guvern, avertizând că întârzierea compromite șansele României de a accesa fonduri europene esențiale pentru consolidarea capacității de apărare, prin instrumentul Security Action for Europe (SAFE).

Social-democrații atrag atenția asupra unui aspect legal esențial: potrivit OUG 64/2007 privind datoria publică, doar Guvernul are competența de a iniția proiectul de lege pentru aprobarea Acordului de Împrumut SAFE. Actul normativ poate fi elaborat exclusiv de Ministerul Finanțelor Publice, iar parlamentarii sau grupurile parlamentare nu au acest drept.

PSD cere un nou guvern pentru a nu-și compromite șansele în accesarea de fonduri europene esențiale SAFE

Problema, spune PSD, este că Guvernul actual, fiind demis, nu mai are dreptul de a iniția niciun proiect de lege. Practic, România se află într-un blocaj legal care o împiedică să aprobe cadrul necesar pentru accesarea banilor europeni din SAFE.

Potrivit comunicatului, singura soluție este învestirea de urgență a unui nou guvern cu puteri depline, capabil să inițieze actul normativ necesar. PSD cere partidelor parlamentare, în special celor care se declară pro-europene, să renunțe la „orgoliile politice” și să se implice în negocieri constructive pentru formarea rapidă a executivului.

Comunicatul se încheie cu un avertisment dur: PSD consideră că prelungirea blocajului, doar pentru prezervarea pozițiilor guvernamentale, reprezintă „o abordare anti-națională” și „o amenințare deosebit de gravă la adresa securității României”.

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