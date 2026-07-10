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Politica· 1 min citire
PSD avertizează: blocajul politic pune în pericol accesarea fondurilor SAFE pentru apărare
PSD
PSD a transmis un comunicat prin care solicită tuturor partidelor politice să pună capăt blocajului privind formarea noului guvern, avertizând că întârzierea compromite șansele României de a accesa fonduri europene esențiale pentru consolidarea capacității de apărare, prin instrumentul Security Action for Europe (SAFE).
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