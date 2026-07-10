Dan Tanasă (deputat AUR):„Guvernul Bolojan a abandonat fermierii români! Conducerea ANSVSA trebuie demisă de urgență pentru dezastrul din sectorul ovin”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 16:57

Deputatul AUR Dan Tanasă condamnă în cei mai duri termeni modul în care Guvernul Bolojan și conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au gestionat criza care a paralizat sectorul ovin și caprin românesc. Parlamentarul atrage atenția că solicitarea publică a Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine și Caprine ROMOVIS privind schimbarea conducerii ANSVSA reprezintă confirmarea oficială a unui eșec administrativ pe care fermierii români îl reclamă de luni de zile.

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